Lavoratori in presidio all'alba davanti al magazzino Coop, i sindacati: "Alta adesione allo sciopero"

Alta adesione allo sciopero proclamato da Cgil, Cisl, Uil e Adl Cobas al magazzino logistico Coop vicino al casello autostradale, in via Don Servadei. La struttura di Coop Alleanza 3.0 è stato "terzializzato" ad Afv. I lavoratori sono scesi in presidio dalle 6. "Altissima l’adesione allo sciopero": è quanto dichiarano le tre organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Spiega una nota: "Le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori sono chiare: un premio produzione che ripaghigli addetti per il loro sforzo e il loro impegno, un’organizzazione del lavoro migliore che permetta a tutti di poter lavorare in sicurezza e che alleggerisca i carichi di lavoro oggi non più sostenibili, il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni difficili e la stabilizzazione di tutte i lavoratori in somministrazione. Non c’è più tempo per le chiacchiere". Lo sciopero di 24 ore procede fino alle 6 di sabato, mentre il 2 giugno ci sarà l’astensione del lavoro festivo "se Afv e il committente non decideranno di sedersi al tavolo e iniziare a parlare di realtà", conclude la nota.