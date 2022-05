Sciopero ai magazzini Coop: ad Adl Cobas si aggiungono Cgil, Cisl e Uil: "Proposte aziendali lontane dal reale"

Scatto lo sciopero al magazzino Coop 'Alleanza 3.0' di Forlì. Dopo le proteste dei sindacati di base, anche Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil si aggiungono alla protesta hanno deciso per lo sciopero, che si tiene in due giorni: venerdì e il 2 giugno, con l'astensione dal lavoro festivo. In contemporanea nei due giorni si terrà anche lo sciopero di Adl Cobas, l'altra sigla presente nel magazzino.

Scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil: “Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro con la direzione aziendale di Afv (che ha in appalto il magazzino, ndr) già in programma da tempo per discutere in merito al premio produzione e alla definizione di nuovi parametri. La direzione aziendale ha presentato una proposta lontana da quella che è la realtà aziendale e dall’organizzazione del lavoro, per questi motivi abbiamo declinato i nuovi parametri proposti per il raggiungimento del premio produzione. Per questi motivi, in assemblea, si è deciso di proclamare lo sciopero di tutti i lavoratori nella giornata di venerdì 27 maggio e astensione dal lavoro festivo per il giorno 2 giugno 2022. Verranno valutate inoltre ulteriori iniziative se non si vedranno delle proposte migliori e che vadano nella direzione di un reale riconoscimento dell’attività e del lavoro svolto da sempre in quel cantiere. Auspichiamo pertanto una seria ripresa delle trattative da parte di AFV e del committente Alleanza 3.0”.

Per Adl Cobas, invece, che scenderà anche in e presidio davanti al magazzino Coop in via Don Servadei “continua la totale chiusura da parte dell’azienda alle richieste dei lavoratori e la lotta si intensifica. AFV Logistica srl sta continuando a negare i diritti sindacali, non riconoscendo gli Rsa, i rappresentanti sindacali dei lavoratori tesserati con ADL Cobas e il diritto all’assemblea sindacale retribuita creando una grave discriminazione rispetto agli altri sindacati per la legittima e libera attività sindacale e di contrattazione aziendale dell’unità produttiva”.

“Le rivendicazioni principali sono in particolare per l’immediata riapertura della contrattazione di secondo livello e la parificazione di trattamento economico in particolare sugli istituti di “indennità di mensa” e “Premio produttività” “livelli d’inquadramento” agli altri magazzini Coop Alleanza 3.0 gestiti da AFV Logistica srl in Emilia-Romagna. Ma un altro obiettivo importantissimo della lotta che vede i lavoratori in stato di agitazione da più di 2 mesi è l’assunzione diretta da parte di AFV Logistica Srl di tutti i dipendenti in somministrazione con contratto a tempo indeterminato con l’agenzia interinale, oltre al rispetto del criterio di anzianità di servizio per il diritto di precedenza nei rinnovi contrattuali dei lavoratori a termine sia diretti che in somministrazione” .

Nello stesso magazino, sempre per due giorni, scioperano infine i lavoratori in somministrazione. Spiegano i sindacati Felsa CISL, NidiL CGIL, Uiltemp: "Per i somministrati non c’è stato nessun tipo di ragionamento rispetto a una stabilizzazione e quindi ad un miglioramento delle condizioni lavorative. Le lavoratrici e i lavoratori somministrati non possono continuare a essere considerati di serie B, non è possibile che continui ad esserci uno sfruttamento di questi ultimi che li porta a fare una media di 50/60 ore di straordinario al mese".