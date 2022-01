Autobus, un venerdì con possibili disagi: gli autisti incroceranno le braccia dalle 17.30

Possibili disagi venerdì per chi usufruisce del servizio bus. L’organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero nazionale di 4 ore di tutte le aziende del settore del trasporto pubblico locale. Nei bacini di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, in cui opera Start Romagna, i servizi non saranno garantiti dalle 17:30 alle 21:30. Start Romagna "si scusa per i possibili disagi arrecati all’utenza". Ad una precedente iniziativa di sciopero proclamato dall'Usb il 17 settembre 2021 l’adesione fu la seguente: 33,75 % nel bacino di Forlì-Cesena, 28,89% nel bacino di Ravenna, 0,92 % nel bacino di Rimini. In ottemperanza alla delibera numero 18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell'apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link https://www.startromagna.it/news/venerdi-4-febbraio-sciopero-nazionale-di-4-ore-su-tutti-i-bacini/.