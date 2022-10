Strattonata nello scippo della borsetta, anziana rovina a terra: per lei frattura del femore ed operazione chirurgica

Ha rimediato la frattura di un femore e si deve sottoporre anche ad un intervento chirurgico un'anziana che è stata scippata venerdì pomeriggio. E' l'esito più odioso dell'assalto di un malvivente che ha fatto cadere la donna, 82 anni, per portarle via la borsa. E' quanto accaduto nella zona di piazzale Kennedy, intorno alle 16,30 di venerdì pomeriggio. L'anziana stava camminando sul marciapiede, quando da dietro è sopraggiunto un soggetto in bicicletta, nascosto sotto un cappuccio, che passando vicino alla signora le ha strappato la borsa facendola cadere a terra. E' stata la stessa vittima a dare l'allarme. Portata in ospedale, è emersa appunto la delicata frattura del femore, che deve essere oggetto di intervento chirurgico e che richiederà una lunga riabilitazione post-operatoria, mai facile nelle persone anziane. Il tutto per un bottino di poco inferiore ai 100 euro. Nella borsa sono andati rubati anche gli effetti personali, come i documenti. Sul posto, per le prime indagini, una volante della Polizia.