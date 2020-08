Scivola durante l'escursione all'Acquacheta: turista recuperata dall'elicottero

Scivola durante un'escursione e si ferisce ad una gamba. Paura domenica pomeriggio per una 43enne di nazionalità francese, incappata in un incidente sul sentiero CAI 407 che conduce alle Cascate dell'Acquacheta, nella valle del Montone. Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio. In aiuto della malcapitata sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia Romagna, stazione Monte Falco.

La donna si trovava sul posto insieme al marito per un'escursione quando è scivolata, accusando un forte dolore ad una caviglia e non riuscendo più a proseguire. Sul posto sono intervenute le squadre territoriali del Soccorso Alpino e, in considerazione del terreno particolarmente impervio, è stato richiesto l'intervento di Elipavullo.

La donna è stata caricata a bordo del velivolo e quindi trasportata ad un vicino campo sportivo, dove è stata affidata ai sanitari dell'ambulanza e trasportata per accertamenti all'ospedale di Forlì.