Scivola e cade mentre cerca i funghi col marito: ferita una settantenne

Settantenne forlivese ferita mentre stava cercando funghi nei boschi. L'incidente si è verificato nella prima mattinata di martedì in località Le Cullacce, nel comune di Santa Sofia. Secondo quanto ricostruito, la signora si era addentrata nel bosco insieme al marito, per cercare funghi: dopo essersi divisi per rendere più fruttuosa la ricerca, la donna è scivolata, urtando sul terreno il bacino e una spalla. Dolorante e spaventata, ha così chiamato il marito, che ha dato l'allarme contattando i Carabinieri.

Gli uomini dell'Arma hanno così disposto l'invio dei Carabinieri Forestali, avvisando la Centrale Operativa del 118, che a sua volta ha attivato le squadre della Stazione Monte Falco del Soccorso Alpino. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno iniziato una breve ricerca, che fortunatamente ha permesso di rintracciare in breve tempo la donna.

Dopo esser stata visitata, la sfortunata cercatrice di funghi è stata accompagnata fino alla strada carrozzabile, dove è stata affidata ai sanitari dell'ambulanza, e quindi condotta al Punto di Primo Intervento di Santa Sofia per alcuni accertamenti. Le sue condizioni, tuttavia, non sembrano destare preoccupazioni.