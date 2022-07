Un improvviso malore si è portata via Annamaria, volto noto di Bertinoro: "Un magnifico fiore, era felice della sua vita"

Bertinoro, in queste ore in lutto per la scomparsa di Arnaldo Pambianco, piange anche la scomparsa di Annamaria Ghidetti, volto noto dell'Osteria "M'Ami" a Bracciano. Se ne è andata a seguito di un improvviso malore, lasciando orfani il marito Marco Tomasi, chef del ristorante, e le due figlie. Annamaria, psicologa libera professionista, era "la specialista del benessere" dell'osteria, come riportato sul sito internet dell'attività. La morte è avvenuta a seguito di un malore accusato alcune sere fa mentre si trovava in osteria.

L'attività è chiusa per lutto fino a giovedì e riaprirà venerdì alle 19, come riportato sulla pagina Facebook. Molteplici i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook dell'osteria. "Un magnifico fiore di donna tolto inspiegabilmente presto alla sua famiglia", scrive Brunella, mentre Patrizia la descrive come "una persona solare, felice della sua vita e orgogliosa di esser mamma. Mai vista una ragazza così serena". "A volte hai la fortuna di incontrare persone che attraversano la tua vita, anche solo per un breve periodo, ma sono così belle da lasciare un'impronta indelebile nella tua anima - sono le parole di Luciano -. Quindi grazie per esserci stata, mi dispiace che tu sia volata via troppo presto, spero che il tuo ricordo possa lenire il dolore dei tuoi familiari".

Annamaria amava condividere le sue esperienze quotidiane sulla sua bacheca Facebook. Amava la vita. E tra i suoi suggerimenti un inno a non sopprimere i sentimenti, ma esternarli: "Inizia a vivere la tua vita come se domani non ci fosse, smetti di chiederti perché, smetti di trovare scuse, fai quella telefonata in più, fatti quel regalo in più, dai quel bacio o quella carezza. Vivi oggi". E ancora: "Fai oggi quello che desideri, fallo ora o rischi che il tempo ti sfugga dalle mani. Rimandare abbassa l'autostima, l’azione invece genera energia, entusiasmo, opportunità, cambiamento e felicità. L'azione ti permette di essere ciò che realmente sei: "creatore della tua realtà". Fidati di te e buon cammino". Questo il lascito di Annamaria.