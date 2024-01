Esempio di autonomia e indipendenza femminile: addio alla tributarista Fleanna Tramonti

E’ deceduta nei giorni scorsi a Trieste, ove si era recata durante le Festività, la forlivese Fleanna Tramonti, tributarista molto stimata in città ed esempio di autonomia e indipendenza femminile. Fleanna era nata a Forlì nel 1938. Sua madre era casalinga, suo padre, uno degli ultimi liutai forlivesi, aveva, trovato impiego nella sanità pubblica. Diplomatasi ragioniera, Fleanna Tramonti scelse immediatamente la libera professione, circostanza allora insolita per una ragazza, svolgendo la pratica formativa presso lo studio forlivese del commercialista e docente universitario Antonio Cicognani.

Convolò a nozze con il grande amore della vita, il lughese Luigi Lama, funzionario della Cassa dei Risparmi di Ravenna, con il quale ebbe due figli: Arnaldo, Consulente del Lavoro e Social media manager, e Michaela, funzionaria della BCC Ravennate Forlivese Imolese. Poco dopo il matrimonio Fleanna aprì il proprio studio in Via Miller, ove ha lavorato praticamente fino all’ultimo giorno di vita, coadiuvata dallo staff e dal figlio Arnaldo. Appesa a una parete dello studio, è visibile la targa che ricorda l’iscrizione di Fleanna al Collegio dei Ragionieri della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. L’attestato reca la data del 1969, le diciture sono declinate al maschile, tanto era raro, al tempo, che una donna entrasse a far parte dell’ordine professionale.

Del Collegio dei Ragionieri Fleanna Tramonti fu a lungo vice presidente, fu vice presidente anche del Collegio dei Consulenti del Lavoro. Cominciò la propria attività avendo come clienti le piccola attività commerciali insediate nel mercato coperto di Viale Italia (la commercialista ricordava con piacere che al tempo le capitava di registrare i documenti contabili appoggiandosi sulle cassette di frutta e verdura del mercato), ma progressivamente diventarono sempre più numerose le consulenze prestate a importanti gruppi imprenditoriali: da quelli del distretto calzaturiero savignanese alle aziende forlivesi del mobile imbottito, dal Forlì Calcio a sistemi di comunicazione come VideoRegione ed Erreunotivu.

Tramonti fu una delle prime donne in Romagna a operare in prima persona nel settore immobiliare, sviluppando interessi in aree turistiche come Folgarida e le Isole Canarie. Dopo la scomparsa del marito Luigi, Tramonti ha diradato i propri viaggi all’estero, un tempo frequenti, per concentrarsi sull’attività di consulenza in sede locale. Sempre gentile, sorridente, autorevole, ha costituito riferimento professionale certo ed esempio di indipendenza per tante più giovani colleghe.

La morte, del tutto improvvisa viste le ottime condizioni fisiche e l’instancabile attivismo, ha colto Fleanna Tramonti a Trieste, ove si era recata durante la pausa natalizia e di inizio anno, per motivi familiari e sentimentali. A Trieste risiede periodicamente da diversi anni il figlio Arnaldo in quanto lì vive la sua compagna Lucia. A Trieste Fleanna aveva magnifici ricordi per avere più volte visitato la città assieme al marito Gigi: intendeva rivivere l’atmosfera del celebre “Caffè degli specchi”, ove con il consorte aveva trascorso in passato magnifici momenti. Indipendente come sempre, Tramonti aveva scelto però di non dormire nella casa del figlio e della nuora, dai quali era stata caldamente invitata, ma in albergo. E in albergo è stata colta dall’improvviso malore che ha piegato la sua forte fibra. Le esequie forlivesi sono avvenute nei giorni scorsi. La notizia della morte di Fleanna Tramonti ha destato emozione in città tra i tantissimi che l’hanno conosciuta ed apprezzata.