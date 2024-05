Ha fondato la "Società Ciclistica Forlivese": addio a Nicolino Minoccheri

Ha dedicato la sua vita agli altri con passione. Si è spento a 75 anni dopo una veloce malattia Nicolino Minoccheri. Noto nel mondo del ciclismo forlivese per aver svolto la mansione di direttore sportivo per circa 30 anni, allenando e "mettendo in bicicletta" (come diceva lui, ndr) i bambini e ragazzi che si approcciavano al mondo delle due ruote, dai giovanissimi fino alla categoria juniores. Un lavoro di costanza, dedizione, passione e coerenza che lo ha portato ad avere tra i propri atleti anche alcuni che si sono poi avviati alla carriera professionistica. Nel 1994, assieme ad alcuni amici, è stato fondatore della "Società Ciclistica Forlivese". Testardo e burbero, ma dal cuore grande, è sempre stato al servizio degli altri anche al termine del periodo delle due ruote. Nella piccola San Tomè, frazione di Forlì in cui viveva, ha sempre partecipato con passione agli eventi di aggregazione sia partecipando alle rappresentazioni de "La Compagine di San Tomè" e alle varie iniziative del "Circolo Unitario Socio Culturale".