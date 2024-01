Se ne va un altro pezzo di storia di Bertinoro: addio all'ex vicesindaco Lelli, "Il Maestro" e papà della 5 Ville

Se ne va un altro pezzo di storia di Bertinoro. E' morto all'età di 93 anni l'ex vicesindaco Adriano Lelli, papà della maratona delle 5 Ville, progetto nato per promuovere la conoscenza e la promozione del territorio e della sua storia. "Lo scorso anno volle prendervi parte, pur in condizioni fisiche precarie, perchè finalmente dopo il periodo difficile del covid eravamo tornati ad organizzarla - ricorda la sindaca Gessica Allegni attraverso un post pubblicato su Facebook -. Una manifestazione identitaria per Bertinoro".

Lelli, prosegue la sindaca, "era prima di tutto Il Maestro (ha insegnato alle primarie, ndr), punto di riferimento per le sue scolaresche e per le loro famiglie. Aveva adottato un metodo educativo integrato: non solo conoscere tramite i testi, ma anche tramite le tradizioni, la conoscenza dell'ambiente e dove grande spazio veniva dato alla pratica dello sport. Proprio allo Sport ha dedicato tantissimo impegno, aprendo le palestre all'esterno, facendo conoscere i benefici dell'attività fisica per il corpo e la mente". Ma è stato anche "un uomo delle Istituzioni, per tantissimi anni consigliere comunale, ma anche vicesindaco con delega ai lavori pubblici. Era un uomo testardo e determinato che voleva sapere e conoscere. Protagonista di dibattiti anche infuocati, nei momenti salienti, sulle questioni che riguardavano lo sviluppo e l'innovazione del nostro Comune, faceva prevalere il bene collettivo, mettendo da parte l'appartenenza politica". L'ultimo saluto si terrà martedì alle 14.30 alla chiesa del Suffragio, a Bertinoro.