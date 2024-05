Lo sport forlivese piange "Apollokid": addio ad Andrea Polloni, campione di biliardo specialità goriziana

Lutto nel mondo dello sport forlivese. Si è spento nella nottata tra mercoledì e giovedì Andrea Polloni, volto noto del mondo biliardistico, già plurivincitore di campionati italiani, fra cui il titolo assoluto prima categoria del 2018, e il titolo Master del 2016. Se ne è andato all'improvviso all'età di 63 anni. Nato a Forlì il 24 agosto del 1960, ha iniziato a giocare a boccette seguendo le orme di suo padre il pioniere del biliardo a boccette in Romagna.

Ha conseguito il diploma in Ragioneria, svolgendo attività in proprio per una società che si occupa di automazione serramenti. Soprannominato l’”Apollokid” Andrea ha conquistato molti campionati provinciali e regionali sia a squadre che singolo; 6 titoli di Campione Italiano di cui 2 a boccette a squadre, 2 di goriziana a squadre e un titolo di Master Goriziana.

Polloni amava definire il biliardo "uno sport che ti mette di fronte prima di tutto di al proprio autocontrollo e poi di fronte ad un avversario. Per riuscire ad eseguire tiri corretti, per capire il momento in cui farli, per dosare la forza, la spinta e l’angolazione serve soprattutto la testa". In passato ha giocato a calcio nelle giovanili del Forlì, ha praticato sci a livello dilettantistico e motociclismo enduro. Appassionato anche di trekking, era anche tifoso della Juventus.