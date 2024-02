Ha contribuito a far diventare grandi le mostre ai Musei San Domenico: addio ad Antonio Paolucci, tra i massimi esperti di storia dell'arte

Il suo nome è legato a quello di Forlì in virtù della strettissima collaborazione con le grandi mostre realizzate, insieme alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, ai Musei San Domenico. Si è spento a Firenze all'età di 84 anni lo storico dell'arte Antonio Paolucci, ministro per i Beni culturali nel governo Dini, già soprintendente per il Polo Museale Fiorentino e direttore dei Musei Vaticani. Paolucci è stato un protagonista di primo piano dell’ideazione e dello sviluppo del progetto delle grandi mostre della Fondazione di Forlì presso il Museo San Domenico, uno dei primi a credervi fermamente, quando Forlì era ancora del tutto sconosciuta ai grandi circuiti dell’arte.

Paolucci non esitò a mettersi in gioco in prima persona, accettando l’incarico che ha quindi tenuto fino allo scorso anno, di presidente del Comitato Scientifico delle mostre, assumendo quindi più volte anche quello di curatore in prima persona, e soprattutto mettendo a disposizione della città di Forlì e della Fondazione la sua straordinaria competenza, la sua autorevolezza nelle relazioni con le istituzioni museali di tutto il mondo e la sua inesauribile passione. A dispetto dei molteplici impegni come direttore, come studioso ed anche come divulgatore, non ha mai fatto mancare la sua industriosa partecipazione agli incontri di lavoro e la sua affabile vicinanza alle vicende forlivesi, testimoniandone la grandezza sia dal punto di vista professionale che umano.

Per la città di Forlì, per i Musei San Domenico, che da ministro contribuì ad avviare nella fase di restauro, per tutti gli studiosi impegnati nelle mostre della Fondazione - dai più affermati ai più giovani ancora ad inizio carriera – la scomparsa del prof. Paolucci rappresenta una gravissima perdita, lenita

solo in minima parte dalla gioia di aver potuto affrontare con lui le moltissime sfide che hanno portato a fare di Forlì uno dei cantieri culturali – per le grandi esposizioni – tra i più significativi a livello nazionale.

“Queste mostre – osservò due anni fa lo stesso Paolucci presentando l’esposizione dedicata alla Maddalena - possono essere considerate un miracolo italiano, il miracolo di una città che ha voluto darsi una riconoscibile identità culturale e che, per riuscirci, ha saputo aggregare un blocco compatto di inventiva culturale, di determinazione politica e di risorse economiche guidandolo, senza incertezze e senza ripensamenti, al risultato”.

Il cordoglio del sindaco Zattini

"A nome dell’Amministrazione comunale di Forlì esprimo i sentimenti di cordoglio e di partecipazione al lutto per la scomparsa del professor Paolucci, autorità di assoluto livello nel mondo dell’arte, con un percorso professionale straordinario e connotato da ruoli prestigiosi quali Soprintendente del Polo museale di Firenze, Ministro per i Beni culturali e Direttore dei Musei Vaticani - sono le parole del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini -. E’ vivo in tutti noi il ricordo dei suoi splendidi interventi di presentazione dei percorsi espositivi, sempre emozionanti e coinvolgenti, così come fortissimo è il sentimento di gratitudine nei suoi confronti per aver contribuito a far diventare le grandi mostre forlivesi e i Musei San Domenico un punto di riferimento, per qualità culturale, in Italia e a livello internazionale. Paolucci ha condiviso con la nostra città il suo enorme patrimonio di conoscenze di storia dell’arte e di critica, di relazioni e di narrazioni, il tutto sempre sostenuto da uno stile inconfondibile intriso di eleganza e autorevolezza. In questo triste momento ci stringiamo ai familiari, agli amici e all'intera nazione, nel dolore, nel ricordo, nella riconoscenza".

Il cordoglio di Gianfranco Brunelli

"La morte dell’altro, anche quella preannunciata, ci coglie sempre impreparati, muti, sgomenti - afferma Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e curatore delle Grandi Mostre ai Musei San Domenico -. La morte di un amico, di un familiare diviene lo spazio e il tempo del nostro morire. Del resto pensare è pensare la morte. La morte è la categoria più importante dell’esistenza. Se una persona ha imparato a pensare non può che pensare alla propria morte. Alla finitudine. Al fatto reale che la vita equivale al tempo della nostra vita. C’è un qui e ora materiale, e c’è un qui e ora dello spirito, ma c’è anche un non-ancora materiale e un non-ancora dello spirito. E’ in questo intreccio che si gioca la relazione profonda, l’inerenza propria del mistero cristiano, tra il cielo e la terra, tra la storia e la trascendenza: trascendenza come storia e storia come trascendenza".

"La morte di Antonio Paolucci è anzitutto la morte di un amico, prima e accanto alla morte di uno dei principali protagonisti della cultura italiana del dopoguerra - continua Brunelli -. Ma tutta la sua vita è stata impostata, attraverso la conoscenza dell’arte, la contemplazione e l’affermazione della bellezza formale a quella relazione tra storia e trascendenza. Tra responsabilità e ispirazione. Senza sconti per nessuna delle due dimensioni, negli anni dei molti incarichi pubblici e in quelli del ritiro da tutto, nel tempo precario della malattia. Cercare il divino, l’idea di salvezza, nella bellezza, nella contemplazione consapevole della ricerca umana della perfezione, tipica della vertigine rinascimentale, classica e cristiana, laica e fedele, e quell’incagliarsi, quell’inciampare nell’idea della sua umana impossibilità. Torna alla mente la vicenda di Michelangelo, dell’ultimo Michelangelo, da Antonio Paolucci contemplato ancora nel tempo del suo incarico vaticano quando seguì i lavori di restauro della Cappella Paolina. La crisi di una storia non è solo un episodio nel continuum delle cose, è la crisi di una possibilità. L’arte è sorella alla teologia per Dante. Le forme rappresentative hanno un significato esistenziale e spirituale che attraversa ed è attraversata dalla storia. Le forme del tempo si fissano nell’eterno. “Né pinger, né scolpir fie più che quieti l’anima, volta a quell’amor divino c’aperse, a prender noi, ‘n croce le braccia”. La ricerca disperata della bellezza di Dio nell’umano, nella perfezione della sua immagine, si fa scavata fino all’essenziale e si arresta nell’incompiutezza. Quel che manca trova altrove il suo compimento e il suo autore. Questa è la nostra speranza ed è la nostra resa".

La carriera

Nato a Rimini il 29 settembre 1939, Paolucci si era laureato in storia dell'arte nel 1964 con Roberto Longhi, iniziando la sua carriera nell'Amministrazione statale come funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione (cui fino al 1975 spettavano le competenze in seguito devolute al Ministero della Cultura) nel 1969, avvicinandosi al mondo delle soprintendenze Dal 1980 Paolucci ha rivestito il ruolo di soprintendente prima a Venezia, poi a Verona, a Mantova e infine a Firenze, dove è stato soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure, per poi passare alla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici (diventata poi Soprintendenza speciale per il Polo Museale Fiorentino) ed essere nominato anche Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana sino al collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, avvenuto nel 2006. Dal gennaio 1995 al maggio 1996 ha ricoperto la carica di ministro per i beni culturali e ambientali durante il governo presieduto da Lamberto Dini. Dopo il terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche nel 1997 è stato nominato commissario straordinario del governo per il restauro della Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel novembre 2007 è stato nominato da Papa Benedetto XVI direttore dei Musei Vaticani, rimanendo in carica fino al luglio 2016, quando Papa Francesco scelse il suo successore, Barbara Jatta, entrata in carica il primo gennaio 2017, che nei precedenti sei mesi lo ha affiancato come vicedirettrice.