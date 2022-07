Pittore e chitarrista, addio all'artista Maurizio Monti. Il sindaco: "Tredozio perde un figlio caro, era innamorato del suo territorio"

La comunità di Tredozio è in lutto per la scomparsa dell'artista Maurizio Monti, amante della pittura ma anche della musica, essendosi esibito in passato come chitarrista con cantanti del calibro di Jovanotti, Milva ed Andrea Mingardi. Monti, 71 anni, si è spento lunedì pomeriggio all'Hospice di Dovadola, dove stava lottando contro un tumore. Già fissati i funerali, che si svolgeranno giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Michele. Al termine delle esequie sarà tumulato nel locale cimitero.

"Tredozio piange la scomparsa di un figlio della comunità - sono le parole del sindaco Simona Vietina -. Salutiamo un uomo buono e gentile, un pittore stimato e apprezzato a livello internazionale, un chitarrista di pregio, vero artista e vero innamorato della terra che aveva scelto come casa e che lo aveva accolto con stima, rispetto e affetto. Un territorio, quello della sua casa di Monte Busca che Maurizio ha reso eterno immortalandolo, con la sua personalissima visione, nelle sue opere che hanno fatto e continueranno a fare il giro del mondo. Il mio grande abbraccio va alla sua famiglia e ai suoi cari: Tredozio non dimenticherà mai il suo pittore e il suo amore per la bellezza".