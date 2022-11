L'ospedale di Forlì piange la scomparsa del dottor Luciano Caravita: "Al fianco dei pazienti con assoluta dedizione"

La sanità forlivese piange la scomparsa del dottor Luciano Caravita, volto dell'Unità operativa di Cardiologia dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Si è spento all'età di 60 anni dopo aver lottato per due anni contro un male. "E' dal 2004 che faceva parte della nostra operativa - esordisce Marcello Galvani, direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia del nosocomio mercuriale -. Era il responsabile della Terapia Intensiva dell'Unità Cardiologica e lo dobbiamo ringraziare per il contributo che ha dato nello sviluppo della struttura, diventando nel corso degli anni un riferimento per l'intero ospedale, riuscendo a fornire un livello assistenziale molto elevato con la collaborazione degli infermieri che con lui hanno avuto modo di lavorare".

"Dal punto di vista della persona - prosegue Galvani - va ricordato non solo per la sua preparazione ed intelligenza, ma anche per la sua assoluta dedizione alla nostra unità operativa e la capacità di tenere relazioni positive con l'intero ospedale, facendosi carico anche dall'assistenza di pazienti che provenivano da altri reparti". L'Unità operativa e l'intera direzione dell'ospedale si stringe ai familiari di Caravita