Era stata un volto della Feltrinelli di Piazza Saffi: addio a Chiara Cavassini

Per diversi anni è stata un volto della libreria Feltrinelli di Piazza Saffi. Si è spenta nella nottata tra mercoledì e giovedì Chiara Cavassini, 57 anni. Ha lottato contro una malattia, che non le ha lasciato scampo. Negli ultimi giorni era stata ricoverata all'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Cavassini da oltre un anno era infatti tornata a Ravenna per dirigere la libreria Feltrinelli di via Diaz, a Ravenna.

Tra i tanti messaggi di cordoglio arriva anche quello del gruppo Feltrinelli che ha appreso "con sgomento della scomparsa improvvisa di Chiara Cavassini, direttrice della libreria Feltrinelli di Ravenna, a cui ci legano 30 anni di stima reciproca, affetto e irrefrenabile passione per i libri e la lettura. Feltrinelli si stringe attorno alla famiglia e a tutti i suoi cari. Chiara, porteremo con noi il tuo umorismo e il tuo amore sincero e viscerale per ogni forma di cultura".