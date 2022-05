Fino al 2021 è stato parroco di Santa Maria del Fiore: addio a don Luigi Burchi

Sarà il vescovo di Forlì - Bertinoro mons. Livio Corazza a presiedere, giovedì, alle 14.45, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Fiore, la messa esequiale di don Luigi Burchi, morto alle prime ore di lunedì all’età di 77 anni. Il vicario generale don Enrico Casadei, in una nota diramata ai sacerdoti, ai diaconi permanenti e al consiglio pastorale diocesano, annuncia “il ritorno alla Casa del Padre di don Burchi, avvenuto lunedì mattina nella canonica di S. Maria del Fiore”. Il sacerdote, seppur costretto a lasciare a don Enzo Scaioli, nel 2021, la guida della chiesa di via Ravegnana, aveva continuato a risiedere nella canonica francescana, dove è spirato lunedì al termine di una lunga e dolorosa malattia.

Nato il 1° febbraio 1945 a Roncalceci, nella parte ravennate della Diocesi di Forlì-Bertinoro, era stato ordinato sacerdote il 5 settembre 1970. Laureato in Filosofia, per molti anni ha insegnato religione all’Istituto professionale Ivo Oliveti a Forlì. Cappellano per un biennio a S. Maria Assunta della Pianta, era stato a lungo parroco di San Pietro in Trento, dal 1972 al 2003. Nel frattempo aveva anche assunto per vari anni l’incarico di amministratore parrocchiale di altre comunità: prima Barisano e Poggio, e successivamente Coccolia. Desideroso di approfondire i suoi studi, si era laureato in filosofia presso l’Alma Mater di Bologna nel 1977. Nel 2003 don Burchi aveva cambiato comunità, sempre nel vicariato ravennate, divenendo parroco di San Pietro in Vincoli, Ducenta e Durazzano, incarico che ha mantenuto sino al 2012. Quell’anno, su disposizione del vescovo mons. Lino Pizzi, era giunto a Forlì per guidare pastoralmente la parrocchia di Santa Maria del Fiore, lasciata libera dai frati Cappuccini dopo una presenza a dir poco secolare. Nella chiesa di via Ravegnana, don Burchi aveva portato avanti, con l’aiuto della comunità locale, anche la Mensa per i poveri, attiva sin dagli anni ’80 grazie all’indimenticabile padre Lazzaro Corazzi, fino a divenire presidente della San Francesco Associazione Mensa dei Poveri (Sfamp).

Il sacerdote ha guidato per anni anche l’Ufficio missionario della Diocesi: in quella veste ha accompagnato diverse volte il vescovo emerito, mons. Lino Pizzi, nelle visite ai sacerdoti forlivesi in missione nelle varie parti del mondo. “Un recente intervento di amputazione era tecnicamente ben riuscito – scrive nella nota di commiato il vicario generale diocesano don Enrico Casadei Garofani, ma, evidentemente, il cuore di Don Luigi era ormai troppo affaticato e provato anche da altre patologie. Affidiamo Don Luigi alla misericordia del Cristo Risorto, Buon Pastore – continua don Casadei - perché lo accolga per sempre nella vita eterna, nel gregge degli eletti. Esprimiamo anche il nostro cordoglio al fratello, che lo ha a lungo assistito nel tempo della malattia, e agli altri parenti”. Ulisse Babini, suo parrocchiano a Filetto, ha espresso il suo cordoglio ai familiari con queste righe: “Ricordiamo don Luigi con tanto affetto e preghiera anche dalle vicine parrocchie di Filetto e Roncalceci che amava visitare spesso, ed anche successivamente al suo trasferimento a Forlì”. La salma di don Burchi sarà esposta nell’obitorio dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni dal pomeriggio di martedì al pomeriggio di mercoledì, quando sarà traslata in Santa Maria del Fiore per la veglia funebre delle 20.30. Giovedì, al termine della celebrazione eucaristica, i resti mortali di don Burchi saranno sepolti nel cimitero di San Pietro in Trento.