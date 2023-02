Per quasi 20 anni è stato presidente di Confcommercio: addio a Wainer Vitali

Per quasi 20 anni è stato presidente di Ascom-Confcommercio Forlì, dal 1982 alla fine del 2003. Basterebbe questo per far capire l'importanza che ha avuto per l'associazione in primis, ma anche per il mondo economico-sociale del territorio forlivese Wainer Vitali, scomparso all'età di 95 anni (ne avrebbe compiuti 96 il 28 luglio). Vitali è entrato nel mondo del commercio nel 1962 dopo avere, per parecchi anni, rivestito importanti incarichi nell’ambito di conosciutissime imprese nel settore tessile.

Nel maggio 1982 è stato nominato presidente della Confcommercio, incarico che come detto ricopre fino al 31 dicembre 2003. Dal 1986 è stato l’unico membro in rappresentanza del commercio alla Camera di Commercio di Forlì; all'inizio del 2004 è stato nominato presidente onorario di Confcommercio cittadina. Vitali ha ricoperto poi fino alla fine del 2014 la carica di presidente di Confcommercio Provinciale.

"Vitali è sempre stato per i commercianti del forlivese un punto di riferimento, impegnandosi sempre al massimo per la categoria - esordisce l'attuale presidente di Ascom, Roberto Vignatelli -. Tutti i presidenti che sono arrivati dopo Wainer - Adolfo Trevi, Ivano Benazzi e io -, si sono confrontati costantemente col loro predecessore sulla linea da lui stesso tracciata, che era la difesa ad oltranza delle imprese del settore, specie della piccola e media impresa".

Alberto Zattini, attuale direttore di Ascom, ricorda di essere "entrato in associazione nel 1984. Fui assunto da Vitali, che fu uno dei primi, se non il primissimo, col quale mi relazionai in Ascom. Inizialmente mi intimoriva, perché Vitali è sempre stata una persona estremamente autorevole. Anche solo come portamento metteva in soggezione un giovane come me. Gran parte di come sono e quello che sono diventato è frutto dei suoi insegnamenti".