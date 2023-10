Lutto nel mondo della politica, addio all'ex assessore regionale alla sanità Bissoni. "Lascia un grande vuoto, ma anche un grande esempio"

Lutto nel mondo della politica romagnola. Si è spento a 70 anni, dopo una breve malattia, Giovanni Bissoni, assessore regionale alla Sanità dal 1995 al 2010, ma anche sindaco di Cesenatico dal 1977 al 1979 e poi dal 1983 al 1990. Il 17 gennaio 2004 aveva partecipato all'inaugurazione "Morgagni-Pierantoni" alla presenza del sindaco con Franco Rusticali, l'ex direttore generale Massimo Piratelli e il ministro Girolamo Sirchia. Bissoni abitava a Bertinoro.

"Conoscerlo e poter fare un pezzo di strada insieme a lui, nell'ambito di una collaborazione proficua sia attraverso la sua presenza nel cda del Centro Universitario, sia attraverso il suo prezioso supporto nell'ambito delle politiche socio sanitarie per il nostro comune, è stato un vero privilegio - le parole della prima cittadina, Gessica Allegni -. Giovanni non era solo un politico di grande spessore ed un uomo delle istituzioni, che ha lasciato il segno in tutti i ruoli che ha ricoperto; era soprattutto una persona di valore, generosa, dalla mente brillante e sempre rivolta in avanti, perchè per lui la politica è sempre stata uno strumento per migliorare la vita delle persone".

"In questi ultimi anni, in cui era diventato cittadino di Bertinoro, abbiamo costruito un'amicizia sincera, consolidata in particolare durante la campagna elettorale per le amministrative, esattamente due anni fa - prosegue Allegni -. Abbiamo trovato in lui supporto ed affetto per una comunità che oggi lo saluta con commozione e gratitudine profonda, unendosi al dolore della famiglia. E' una morte che lascia un grande vuoto, ma anche un grande esempio". Anche la comunità del Pd Forlivese si unisce al cordoglio: "Uomo e politico di grande spessore, che ha contribuito alla crescita e all'avanzamento della nostra Regione nel campo delle politiche socio-sanitarie e non solo. Ci stringiamo al dolore della famiglia".

Anche Luca Bartolini, ex consigliere regionale e dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, lo ricorda: "Ci siamo conosciuti in Consiglio regionale: la sanità è sempre stata uno dei temi su cui mi sono più speso e presentavo interrogazioni su interrogazioni. Lui, contrariamente ad altri, mi rispondeva quasi sempre a braccio, dimostrando una profonda conoscenza della materia. Anche dopo la nostra comune esperienza in Regione abbiamo continuato periodicamente ad incontrarci nella sua Cesenatico che, durante l'estate, è diventata la mia seconda residenza, nonché nelle nostre vallate forlivesi che lui frequentava da quando si era trasferito a Bertinoro: pur nella distinzione delle parti e dei ruoli, vi era una profonda stima reciproca. Con la scomparsa di Bissoni la Romagna perde una persona valida e capace e gli fa onore che abbia lasciato al Comune di Cesenatico la sua importante collezione di opere d'arte di cui andava particolarmente fiero".

Amministratore capace e intraprendente fin da giovanissimo – la prima volta che divenne sindaco di Cesenatico aveva solo 24 anni – è stato uno degli amministratori che più hanno segnato concretamente la vita della località rivierasca. Da una sua intuizione nacque il Museo della Marineria divenuto poi caposaldo della vita culturale di Cesenatico e sempre per sua volontà, l’Amministrazione prese in affitto dal Comune di Cesena i terreni per realizzare il Parco di Levante, ancora oggi polmone verde e centro di aggregazione per cittadini e turisti. Bissoni si affermò a Cesenatico ma non si fermò di certo qui. Laureato in architettura, dopo il lavoro nella sua città iniziò una lunga carriera: fu eletto Consigliere Regionale in Emilia-Romagna dove fu prima Vicepresidente della Commissione consiliare territorio e ambiente e Presidente della commissione Bilancio e Programmazione ma soprattutto assessore alla Sanità per ben quindici anni. Fu in questo periodo– dal 1995 al 2010 – che Bissoni lasciò ulteriormente il segno sul territorio divenendo di fatto uno dei protagonisti della formazione e del pensiero di una delle eccellenze più luminose d’Italia. È stato anche membro del Cda di Aifa, autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia e dal 2014 al 2017 ha lavorato come subcommissario alla sanità per la Regione Lazio.

Bissoni è stato un militante del Pci, partito di cui faceva parte quando è stato sindaco di Cesenatico. In seguito, ha ricoperto i ruoli in regione Emilia-Romagna con il Pds prima e i Ds poi prima di concludere la sua carriera politica all'interno del Partito Democratico. Dalle ore 9 di venerdì 6 ottobre il feretro di Bissoni sosterà nella sala convegni del Museo della Marineria dove la cittadinanza e gli amici potranno salutarlo prima di una cerimonia di saluto prevista alle ore 15 nell'area cortilizia del Museo. "Grande dolore e amarezza" viene esternata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, nell'esprimere il loro profondo cordoglio e quello dell’intera Giunta regionale. "Ci lascia un grande uomo e un grande amministratore, che ha dedicato la sua vita alle istituzioni e alla sanità pubblica. Anche a nome della Regione e di tutta la comunità emiliano-romagnola, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Giovanni e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze. Dai primi passi nella Giunta di Cesenatico fino ai più prestigiosi incarichi a livello nazionale- proseguono- Giovanni Bissoni è stato un esempio di politico e amministratore che ha fatto del servizio per la comunità una virtù da perseguire, sempre".

"Esprimo un sentimento che unisce il ruolo istituzionale e la sfera personale, di chi ha avuto il privilegio di essere stato anche suo amico- esordisce il ricordo del direttore generale dell'Ausl Romagna, Tiziano Carradori -. Il ricordo dell'uomo politico, diventato poi un eccellente tecnico, conoscitore e divulgatore del nostro sistema sanitario, delle sue irrinunciabili garanzie ma anche delle improrogabili necessità di innovazione, con cui moltissima parte della dirigenza della nostra Regione ha avuto la prerogativa di potersi confrontare e crescere, sono certo che in queste ore sta attraversando il pensiero di moltissimi, così come la consapevolezza che quello che siamo oggi per molta parte nasce dagli anni del suo impegno regionale prima, nazionale dopo. Sentiremo sicuramente la sua mancanza, della sua persona, dei suoi stimoli intellettuali. Certo di rappresentare il sentimento di molti collaboratori e dipendenti dell'Azienda, qui nella sua terra di Romagna, esprimo alla famiglia il nostro più profondo cordoglio".