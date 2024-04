Per anni ha lottato contro un male, addio all'imprenditore e camionista Claudio Ranieri. "Era forte come una roccia"

Il mondo dell'autotrasporto piange la scomparsa di Claudio Ranieri, titolare dell'omonima ditta forlivese conosciuta in tutta Italia per i trasporti eccezionali e non, di macchine movimento terra. Il cuore dell'imprenditore si è spento venerdì scorso". "Claudio forte come una roccia, disponibile con tutti, e sempre con una battuta pronta, dopo anni di dura lotta contro una malattia che non lascia speranza, se ne è andato a 66 anni lasciando un vuoto incolmabile - lo ricordano i colleghi di lavoro -. Da grande lavoratore in tutto il territorio italiano, è riuscito a riunire persone per un ultimo saluto, tra tanti ricordi ed episodi raccontati". Mercoledì il feretro sarà accompagnato attraverso un corteo condotto dall'amato camion, che partirà alle 15 dalla camera mortuaria di Forlì con destinazione il cimitero di Cesena "per fargli compiere il suo ultimo viaggio".