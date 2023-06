Addio all'allestitrice di fiere Diana Minghetti. "Amava il suo lavoro e trasmetteva entusiasmo"

Lutto nel mondo dell'imprenditoria forlivese. Si è spenta Diana Minghetti, titolare insieme al marito Daniele della "Meeting Packet" di Forlì, azienda specializzata nel settore dell'Exhibition Design. Da oltre trent'anni allestiva stand fieristici di qualità, portando la creatività romagnola in tutto il mondo, dall'Europa agli Emirati, dall'India alla Thailandia.

"È difficile trovare le parole per esprimere un dolore così grande come quello per la perdita di una persona cara - afferma il presidente di Confartigianato di Forlì, Luca Morigi - Diana non era solo una dirigente, da vent’anni attiva nei diversi organi di Confartigianato di Forlì, era soprattutto un’amica. Sempre disponibile, sempre propositiva e pronta a tuffarsi in nuovi progetti, era un vulcano di idee. Era una creativa a tutto tondo, la sua agenzia di comunicazione, la Meeting Packet snc, un punto di riferimento del settore e i suoi allestimenti fieristici sono stati più volte premiati nei consessi più prestigiosi. Lo stop, imposto al comparto dalla pandemia, l’aveva portata a dedicarsi alla nuova sfida dell’interior design, sempre con il gusto per il bello e per l’attenzione al dettaglio, che erano fra i suoi tratti caratteristici".

"Non si è mai persa d’animo, coraggiosa e determinata, ha affrontato le difficoltà senza perdere il suo spirito positivo, divenendo portavoce del gruppo di allestitori che ha battagliato per la tutela del settore fieristico, tra i più penalizzati dal lockdown - prosegue Morigi -. Assieme a Diana sono cresciuti molti degli attuali consiglieri del sistema Confartigianato, un percorso comune fatto di incontri, confronti, a volte anche vivaci, momenti formativi e tanta passione".

"Amava profondamente il suo lavoro e trasmetteva entusiasmo, sia come imprenditrice, sia come dirigente, ricoprendo per più mandati importanti incarichi, tra cui la vicepresidenza del movimento Donne Imprenditrici e la presidenza della categoria comunicazione - conclude -. Oggi siamo annichiliti, pur consapevoli che la malattia ci ha sì privati della sua presenza, ma non di quanto ci ha donato in questi anni di condivisione e amicizia. Tutta Confartigianato si stringe in questo terribile momento al marito Daniele e a tutti coloro che oggi piangono la scomparsa di Diana".