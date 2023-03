Anche Forlì piange Ivano Marescotti, "Tedoforo della cultura romagnola del mondo"

L'intera Romagna piange la morte di Ivano Marescotti, scomparso all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. Il celebre attore di Bagnacavallo, molto popolare per i ruoli interpretati al cinema, a teatro e in televisione nella sua lunga carriera arricchita da tanti premi e riconoscimenti, era malato da tempo e un anno fa aveva annunciato il suo addio alle scene per dedicarsi alla scuola Tam che accoglieva ogni anno a Marina di Ravenna una decina di allievi ai quali lui stesso insegnava recitazione. Marescotti era da qualche giorno ricoverato all’ospedale civile di Ravenna, dove si è spento a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche.

Lascia la moglie Erika Leonelli, ex allieva che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel 2003 dal suo matrimonio precedente. Nel 2022 aveva ricevuto il premio alla carriera. Già fissati i funerali. La camera ardente dell’attore verrà allestita nella Sala Oriani dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo (in via Cadorna 14) martedì dalle 14 alle 18 e mercoledì dalle 10 alle 15, orario in cui si terrà un commiato. Verranno raccolte offerte per lo Ior. Alle 16.30 il feretro partirà alla volta di Ravenna per la cremazione.

Tanti amici, conoscenti, fan e realtà del territorio piangono la scomparsa di Marescotti. "Ricordare Ivano Marescotti, è un po’ ricordarlo come quando, nel maggio del 2015, nell’imminenza delle due tappe del Giro d’Italia a Forlì, arrivo e partenza, si cimentò al Teatro Diego Fabbri in un monologo sul Giro d’Italia del 1914, il più duro di tutti i tempi - ricorda l'ex assessora allo Sport della giunta Drei e consigliera comunale del gruppo misto, Sara Samorì -. Un Giro che si disputò nell’’imminenza di un’insurrezione popolare propagatasi dalle Marche alla Romagna, la cosiddetta Settimana Rossa, nel giugno 1914 e preludio della più tristemente conosciuto, Primo conflitto mondiale. Quel Giro se lo aggiudicò l’unico bolognese vincitore di un Giro, Alfonso Calzolari. Ma l’epica non è mai casuale, perché Ivano Marescotti è stato un figlio illustre della nostra bella terra, tedoforo della cultura romagnola del mondo. Di più, ha saputo interpretare brillantemente le nostre più tipiche espressioni, tra i quali la schiettezza, l’altruismo, il coraggio di metterci sempre la faccia e la firma".

"Avendo avuto il piacere di conoscerlo di persona, mi ha sempre ricordato molto una nostra espressione, in particolare, “Una Màsa” con la quale un romagnolo “qualunque” avrebbe fatto riferimento ad una quantità incalcolabile di cose da fare - prosegue Samorì -. Marescotti, al contrario, la interpreterebbe, a buon titolo, un po’ come Garibaldi durante la Spedizione dei Mille nel 1860: “Quante persone abbiamo reclutato per la nostra spedizione?” Il volontario: “Una màsa, non posso contarli tutti!” Così come noi non possiamo contare tutti coloro che oggi si stringono nell’affetto e nel tuo ricordo. Un territorio La tua “Romagna-Emilia"".