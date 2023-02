Forlimpopoli perde un pezzo di storia: addio a Nello Biondi

Si è spento all'età di 94 anni Nello Biondi, memoria storica di Forlimpopoli. Classe 1929, nell’autunno del 1944 Bondi era un ragazzino che frequentava la scuola di avviamento professionale. Così ricordava quello che accadde il 25 ottobre di quell’anno: “Ci sono voluti quattro giorni, ma gli alleati sono arrivati. Sono inglesi, indiani, polacchi, canadesi. In due ore si è riempita di camionette, carri armati e cingolati. Siamo usciti in strada a festeggiare e ad applaudire quando entrati in paese. E loro sono stati generosi: ci hanno regalato la cioccolata, il rancio, il pane e persino le sigarette per i più grandi. La fame a poco a poco se ne va. L’acquedotto della città è distrutto e anche il grande palazzo della Congregazione di Carità. […] Probabilmente ci aspettano ancora alcune settimane di combattimenti, ma adesso non siamo soli”.

"In tutta la sua intensa vita è stato protagonista dei più significativi passaggi della nostra storia, non solo locale - sono le parole di commiato di Maria Giorgini, Valter Bielli e Marzia Abbonizio, rispettivamente segretaria generale Cgil Forlì, presidente dell'associazione Luciano Lama e segretaria dello Spi Cgil Forlì -. Ci piace ricordarlo nella sua video-intervista all’Associazione Luciano Lama, per averci documentato le vicende che hanno contraddistinto la nostra comunità con il suo impegno nel partito, nella Cgil, nell’Associazione dei Coltivatori e da Amministratore Provinciale. Ci ha lasciato e documentato un patrimonio di conoscenze e di riflessione che ci aiuterà ad avere memoria, ma ancor più ad utilizzarla per capire ed agire nel presente. Ci mancheranno le sue riflessioni, il suo impegno che lo ha sempre visto attivo e partecipativo. Ai figli unitamente a tutti i familiari vanno le nostre più sentite condoglianze".