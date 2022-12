Fu una delle promotrici dello sciopero della Ripa, salvando 10 giovani condannati a morte: addio alla partigiana Ida Valbonesi

Un'altra memoria di Forlì che se ne va. Si è spenta martedì la partigiana Ida Valbonesi, per tutti "Idina". Era nata a Forlì il 2 giugno 1924. Già sedicenne rifiutò di prendere la tessera del partito fascista, per iscriversi ad un corso alle Poste. Fu responsabile dei gruppi difesa delle donne, incarico affidatole dal comitato che vedeva tra i suoi membri Sergio Flamigni. Conobbe Ilario Tabarri, che le propose il ruolo di staffetta del Comando Unico dell'Emilia Romagna. Ida accettò, rischiando più volte la vita. “Il mio cuore, il mio sentimento, la mia idea mi dicevano che era giusto fare la staffetta in quel periodo, che c’era bisogno”, raccontava in un'intervista a Gad Lerner per Rai Tre. Da Forlì Ida si recava in bicicletta a Bologna o Rimini per prendere ordini. "Trasportavo per la provincia pistole e bombe a mano - raccontava -. C'era bisogno di aiutare i partigiani".

Fu una delle promotrici dello sciopero della Ripa che fecero le donne di Forlì per salvare 10 renitenti alla leva condannati a morte, dopo una prima fucilazione di 5 giovani. "Si è manifestata la resistenza delle donne", raccontava ancora Ida. Sciopero che ottenne il risultato di salvare la vita ai condannati.. "Contro la guerra le donne si sono sempre mosse", spiegava. "Lo ricordava, Ida con orgoglio, e un po' di dispiacere per aver dovuto rinunciare al suo giubbotto che dovette gettare perchè l'avrebbe fatta riconoscere dai fascisti come protagonista dello sciopero", è la testimonianza del comitato provinciale e della sezione dell'Anpi di Forlì. Dopo la guerra è stata consigliera comunale a Forlì, prima di ritornare al suo lavoro di sarta. "Semplicemente, senza mai essere, neanche una volta, sopra le righe - è il commiato -. Le sia lieve la terra".