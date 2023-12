Mondo della politica in lutto: addio all'ex sindaco di Cesena e presidente della Provincia Piero Gallina

Il mondo della politica cesenate piange la scomparsa dell'ex sindaco di Cesena, Piero Gallina, spentosi all'età di 81 anni. Venne eletto primo cittadino di Cesena nel 1986 e rieletto nel 1990 alla testa di una coalizione fra repubblicani e comunisti. Nel 1992 ha dato le dimissioni per contrasti col proprio partito (Pri), tornando ad insegnare educazione fisica. È stato presidente della Provincia di Forlì-Cesena dal 1995 al 2004, quando militava nel Partito Repubblicano Italiano. Nel 2004, scaduto il suo mandato, è uscito dal Pri, aderendo successivamente al Partito Democratico.

“Se ne va un uomo saggio, amministratore appassionato e mosso da vero interesse per la nostra città - è il ricordo del Partito Repubblicano-. Ha sempre saputo cogliere il lato pratico delle tematiche che ha dovuto affrontare. È stato eletto sindaco di Cesena nel 1986 e rieletto nel 1990, nel 1992 ha dato le dimissioni ed è tornato all'insegnamento. Presidente della Provincia di Forlì-Cesena dal 1995 al 2004, quando militava nel Partito Repubblicano Italiano. A Piero, esempio di uomo onesto, oggi va il nostro grazie per l’impegno al servizio della comunità. Le più sincere e sentite condoglianze dei repubblicani alla famiglia”.

Anche il Pd Forlivese si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gallina: “Lo ricorderò sempre per la sua personalità forte e tenace e una spiccata ironia con cui sapeva affrontare anche le situazioni più critiche - le parole della segretaria dem, Gessica Allegni -. Da lui c'era sempre da imparare ed è stato un privilegio averlo conosciuto. Il nostro territorio perde un pezzo della sua storia oggi, un vero uomo delle istituzioni. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli affetti a lui più vicini. Ci mancherà moltissimo".

“E’ veramente una giornata triste perché perdiamo uno dei migliori amministratori che abbiamo avuto in Romagna, non solo un grande sindaco ma anche un presidente della Provincia straordinario che ha cercato di integrare il più possibile il territorio forlivese con quello cesenate - afferma il consigliere regionale, Massimo Bulbi -. Ho avuto l’onore di succedergli alla Presidenza in Provincia ma mi univa a lui anche un rapporto di amicizia e una grande collaborazione. Fin dal primo giorno mi ha dato preziosi consigli per amministrare al meglio la nostra Provincia. Sicuramente ci ha lasciato tante cose ma una delle più importanti è sempre stata la sua capacità di trovare sempre e comunque la sintesi migliore fra posizioni e proposte, a volte anche molto distanti. Infine non si può non ricordare la sua simpatia, anche nei momenti più difficili riusciva a tirare su il morale rendendo l’atmosfera meno tesa possibile”.