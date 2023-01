Scomparso all'improvviso all'età di 58 anni, fissati i funerali del prof Stefano Serafini

Sono stati fissati i funerali del manager d'impresa Stefano Serafini, scomparso improvvisamente all'età di 58 anni. Le esequie si terranno venerdì pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Nuova (via Santa Croce 4076), a Santa Maria Nuova di Bertinoro. Molto conosciuto nel territorio cesenate e nel forlivese, il professor Serafini era uno stimato manager aziendale, docente universitario internazionale, brillante studente prossimo alla seconda laurea, filantropo e socio della prestigiosa Accademia dei Benigni, nonché membro del Rotary. Lascia la moglie Orietta e la figlia Giorgia.

Al cordoglio della famiglia si uniscono gli amici, i dirigenti, il corpo docenti e l'associazione "La Cometa" dei genitori delle Scuole la Nave, frequentate dalla figlia, i membri dell’associazione Compagnia delle Opere di cui era socio e il circolo Scacchistico Forlivese con il quale collaborò attivamente in numerose iniziative culturali e divulgative. "E' una notizia che lascia senza parole e dispiace enormemente - sono le parole della sindaca Gessica Allegni -. Avevo conosciuto meglio il professor Serafini, cittadino di Bertinoro, nell'ultimo anno, in occasione del suo ingresso nell'Accademia dei Benigni. Era una persona di cultura, dai modi gentili e con cui ogni opportunità di confronto era piacevole e arricchente. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore".