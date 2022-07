"La vera azdora romagnola": addio allo storico volto del noto ristorante

Una vera istituzione enogastronomica per tutto il territorio della Vallata del Bidente e non solo. Si è spenta sabato Luigina Casadei, per tutti Picina, volto noto del ristorante "L'angolo" di Cusercoli. Aveva 94 anni. Il sindaco Claudio Milandri la ricorda come "la vera azdora romagnola che per una vita ha gestito la cucina del suo ristorante in modo esemplare".

Inoltre la dipinge come "una donna tutta d’un pezzo, che ha saputo farsi rispettare da tutti creandosi una posizione sociale che per una donna di quella età non era scontata". Picina, prosegue Milandri, riusciva a "bacchettare chiunque si azzardasse e non finire tutto quello che portava a tavola, ma con la sua simpatia nessuno avrebbe mai osato dirle nulla. E' stata una grande pur essendo “piccina” e la ricorderemo sempre con tanta simpatia".