Il basket era la sua grande passione, pallacanestro forlivese in lutto: addio all'ex manager Roberto Arpaia

Avrebbe voluto vedere la sua Forlì salire in A1 e gioire col popolo biancorosso. Lutto nel mondo della pallacanestro forlivese. Si è spento mercoledì pomeriggio Roberto Arpaia, anima dirigenziale della Fulgor Libertas e direttore sportivo dell'allora Vem Sistemi. Avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 4 giugno. Una morte improvvisa, avvenuta a seguito di un malore.

Arpaia, grande appassionato della palla a spicchi, è stato anche imprenditore nel ramo edile, volto della Cinox Forlì - azienda ultra trentennale con sede in via Talete specializzata nel settore delle pavimentazioni industriali oltre che in risanamenti, pavimenti con resine, sottofondi e posa piastrelle sia a livello industriale che civile - di cui era socio insieme ai figli Enrico ed Edoardo, quest'ultimo con un passato da cestista. Ancora da fissare i funerali.

Chi lo ha conosciuto ha potuto apprezzarne il senso del dovere, la generosità e l'ironia. Occhi innamorati quando vedevano una palla arancione bruciare la retina. Dirigente preparato e competente, ha messo tanta passione nel percorso di crescita del movimento della pallacanestro locale. Dopo essersi allontanato dalla compagine societaria, ha continuato a seguire il suo amato sport. Col sogno di vedere Forlì tornare in massima serie.