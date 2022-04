Un improvviso malore, sport in lutto per la scomparsa di Roberto Rossi: "Eri speciale"

Un improvviso malore si è portato via Roberto Rossi, volto dell’associazione Sportiva Dilettantistica San Cassiano di Predappio. Aveva 50 anni. Volto sempre sorridente, tanta voglia di vivere. Queste le principali caratteristiche di Rossi. "Da lassù continua a tifare per noi", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione. "Lo sport ci permette di conoscere persone speciali e di condividere amicizie che resteranno nel nostro cuore per sempre - viene evidenziato -. Roberto è stato un grande amico, un compagno di avventure insostituibile e un allenatore paziente". La pallavolo era una delle sue grandi passioni, insieme a quella del calcio, in particolar modo la Juventus. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook. "Difficile trovarne uno come lui", si legge tra i tanti. Già fissati i funerali, che si svolgeranno sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio.