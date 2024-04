Addio allo storico sindacalista della Uil Silvano Burnacci, il ricordo: "Unico ed indelebile"

Si è spento all'età di 90 anni Silvano Burnacci, storico sindacalista della Uil. "Erano i primi anni 50 quando Silvano Burnacci iniziò, poco più che ventenne, la sua attività di sindacalista all’interno della Uil - ricorda il segretario generale della Uil di Forlì, Enrico Imolesi -. Partendo dal mondo dell’agricoltura, in tempi oramai lontani, fu tra coloro che, nel corso degli anni, lavorarono con forza per l’apertura della sede Uil di Forlimpopoli. Fu proprio qui infatti, tra Forlimpopoli e Bertinoro, che sviluppò tutto il suo percorso professionale dove per decenni divenne punto di riferimento per tutto il mondo sindacale".

"Figura di altri tempi, in cui vita privata ed impegno sindacale si fondevano in modo inscindibile, Silvano Burnacci accompagnò tanto la crescita della nostra organizzazione quanto il percorso di decine e decine colleghi che con lui ebbero modo di collaborare nel corso di una vita. Istrionico e profondo come ogni buon sindacalista che ben rappresenta la nostra organizzazione Burnacci non è una figura facilmente incasellabile e, proprio per questo, unico ed indelebile nel ricordo di tutti noi - prosegue Imolesi -. Uomo di organizzazione sempre pronto a spendersi in ogni modo possibile per dare risposta alle persone. Tutti noi della Uil di Forlì ricordiamo con grande affetto e gratitudine oggi Silvano Burnacci perché è grazie a uomini e donne come lui che esiste il mondo sindacale italiano".