La Cgil piange la scomparsa del sindacalista Gastone Fiori: "Ha sempre cercato il confronto con i giovani"

Anche la Cgil di Forlì piange la scomparsa di Gastone Fiori, sindacalista cesenate che ha ricoperto diversi incarichi nelle categorie, tra cui nella Filcea, sindacato di chimici e Gomma-plastica, e in particolare nella Filcams, che lo porta, per oltre dieci anni, a lavorare nella sede Cgil di Cesenatico. "Con immenso dolore ci uniamo al lutto della famiglia e della Camera del Lavoro di Cesena per la scomparsa di Fiori - le parole delle sindacaliste Maria Giorgini, Andrea Maltoni e Emanuela Castagnoli -. Classe 1953, una vita dalla parte di lavoratori e lavoratrici, sin da quando inizia la sua attività sindacale in Cgil, negli anni ‘70. Ha sempre difeso le sue idee e ha sempre cercato il confronto soprattutto con le giovani generazioni. Un ringraziamento va a lui per la sua onestà, il suo impegno sindacale, la sua militanza nel portare avanti i valori dell’organizzazione. Alla moglie Marisa, al figlio Enrico e a tutta la sua famiglia, che amava moltissimo, vanno le più sentite condoglianze della Cgil".