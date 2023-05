Morto per un improvviso malore, la sindaca Vietina ricorda il suo braccio destro Lorenzo Bosi: "Provo dolore"

Il 16 maggio un improvviso malore si è portato via la vita del vicesindaco di Tredozio Lorenzo Bosi. Non un giorno qualunque, ma quello dell'inizio dell'alluvione che con allagamenti e frane ha sconvolto la Romagna. "Intere strade crollate, siamo rimasti isolati e tutto quello che è seguito fino ad oggi ci ha costretti a vivere in modo quasi surreale inseguendo le emergenze e soprattutto non ci ha permesso di fermarci per ricordare il nostro Lorenzo, il nostro vice sindaco, il nostro amico - esordisce in un post su Facebook la sindaca Simona Vietina -. Era un artista in tutto quello che faceva, anche come amministratore".

"Ha saputo valorizzare una figura storica come M.V. Fabbroni con un meraviglioso festival di poesia che ha reso famosa la poetessa ed il nostro Paese in tutta Italia, aorava M. Virginia e come lei ci ha lasciati troppo presto - continua la prima cittadina -. Era uno scrittore fantasioso, era un poeta originale. Ma soprattutto era un’ottima spalla in comune, era sempre disponibile, donava tutto il suo tempo libero all'amministrazione ed io mi sentivo tranquilla sapendo che lui comunque c’era".

"Si è sempre fatto apprezzare per la sua allegria, il suo estro, la sua fantasia e disponiblità, ma io adoravo di lui soprattutto la sua schiettezza ed a volte anche la sua cruda sincerità - conclude Vietina -. Non posso esprimere a parole il dolore che provo e quanto mi mancherà Lorenzo, Ma posso sicuramente dire a nome di tutta la cittadinanza grazie per tutto il tempo che hai donato al tuo paese, sentiremo tutti la tua mancanza Lore".