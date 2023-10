Le sue opere avevano colorato via Giorgio Regnoli: addio all'artista Vito Matera

Era stato tra i soci fondatori dell'associazione "Regnoli 41", ricoprendo il ruolo di segretario. Il mondo dell'arte è in lutto per la scomparsa di Vito Matera. Originario di Gravina in Puglia, era nato nell’agosto del 1944. Un’infanzia in bottega, col padre orafo e musicista; studi classici e laurea in Filosofia, con una tesi in Estetica sui problemi dello spazio pittorico. Fin da subito ha preso le distanze dalla diffusa immagine di un “Sud dolente e piagnone” e la sua attenzione si rivolge al recupero dei miti e al fantastico popolare. Nel 1983, dopo un’esperienza che lo ha portato ad esporre nei Balcani, ha aderito al gruppo barese di “Fragile” con Angiuli, Dell’Aquila, Nigro, Riviello. Ne è nato un dialogo virtuoso in cui ha confermato la relazione programmatica con le matrici formali dell’immaginario mediterraneo, consolidando la sua affinità col mondo letterario.

Dal 1988 ha iniziato una collaborazione mensile con “La Gazzetta Del Mezzogiorno” e con riviste di letteratura militante. In un mondo culturale prevalentemente orientato verso i poli dell’arte concettuale, urbanocentrica e tecnocratica, la sua ricerca è proseguita in chiave antropologica, stemperata da un linguaggio poetico e giocoso. Nel 2017, nell'ambito del progetto Arte al Monte, ha esposto al Palazzo dell'ex Monte di Pietà della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Le sue opere sono state protagoniste anche della "Galleria cielo aperto 2021" di via Regnoli. Personali e collettive si succedono con regolare frequenza da Bergamo a Bari, a Brescia, Caserta, Bologna, Cesena, Avellino, Matera, Arezzo, Forlì, Perugia, Potenza, Torino, Novara, Milano, Firenze, Venezia; da Dubrovnik a Barcellona, Lisbona, Parigi, Salisburgo, New York, Londra, Berlino, Stoccolma, Corfù, Bruxelles, Nizza, Yeosu, Shanghai, Rio de Janeiro e Miami.