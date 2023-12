Scontro tra due treni sulla linea Adriatica, 15 feriti lievi soccorsi dai Vigili del Fuoco: circolazione sospesa

Incidente ferroviario domenica sera lungo la linea ferroviaria Adriatica. Per cause in fase d'accertamento si è verificato uno scontro tra due treni tra Cosina e Forlì, all'altezza del chilometro 56+006 (via Corleto). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer ed i Vigili del Fuoco. La circolazione ferroviaria è stata sospesa alle 19.40. L'urto, a bassa velocità, ha interessato un Frecciarossa e un treno regionale di Trenitalia Tper. Il personale del 115 ha provveduto a soccorrere alcuni passeggeri contusi, una quindicina secondo le prime stime. A bordo del Frecciarossa, che viaggiava tra Lecce e Venezia, vi erano circa 400 passeggeri, mentre sul Regionale Pesaro-Bologna una sessantina.

Quanto ai viaggiatori che non hanno riportato conseguenze fisiche, Trenitalia ha reso noto che si sta lavorando per "organizzare la loro riprotezione". Trenitalia informa che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi" e che "i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso". Il Frecciarossa 8828 Lecce- Venezia Santa Lucia è fermo dalle 19:38 nei pressi di Forlì, il 8823 Milano Centrale - Pescara dalle 20:10 a Faenza, il 9810 Pescara - Milano Centrale dalle 20:14 a Rimini, mentre l'Intercity 614 Lecce - Milano Centrale (23:40) è fermo dalle 20:07 a Cesena.

Seguiranno maggiori informazioni