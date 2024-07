Scontro Rinaldini-Casara, il sindaco Zattini: "Anche le parole sono violenza"

"Le parole hanno un peso e un valore". Il sindaco Gian Luca Zattini interviene il giorno dopo la “denuncia” pubblica, da parte delle donne della maggioranza, sullo scontro verbale avvenuto a margine del Consiglio comunale di martedì tra l’ex candidato sindaco della sinistra, Graziano Rinaldini, e l'assessora Paola Casara. "Il confronto, anche aspro, non può mai travalicare il rispetto delle persone - afferma Zattini -. La violenza non è solo fisica e le parole non sono mai indifferenti. Insulti e minacce costituiscono un esempio di violenza e molto spesso sono il sintomo di una personalità patriarcale e misogina che non accetta l’indipendenza e la piena dignità delle donne".

"D’altronde è proprio questo il senso della nuova campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna per contrastare la violenza di genere - continua il primo cittadino -. Una campagna che accende i riflettori sulle parole, per orientare le coscienze e cambiare mentalità culturale. Quello che è successo martedì pomeriggio all’assessora Casara è un grave campanello d’allarme, come se fosse normale rivolgersi a una donna con frasi e minacce lesive della dignità della persona e poi negare l’evidenza, rifiutando ogni forma di scusa. L’assuefazione a questo genere di atteggiamenti è ancor più grave del gesto in sé".

Per Zattini, "il lungo e articolato percorso educativo e relazionale che la nostra società sta compiendo per contrastare ogni forma di violenza contro le donne, fisica e psicologica, rischia di essere vanificato da episodi come questo e dalla mancata presa di coscienza della loro gravità da parte di coloro che se ne rendono protagonisti. Ecco perché capire di avere sbagliato è la cosa più importante di tutte. È una forma di umiltà e rispetto nei confronti della persona offesa. Con grande dispiacere, dobbiamo prendere atto che ciò non è successo".