Dietro lo schianto fra treni un possibile errore, col Frecciarossa lasciato "in folle": due perizie per fare luce

Tante le ipotesi che sono al vaglio della Procura di Ravenna per chiarire le cause che hanno portato all'incidente ferroviario del 10 dicembre che ha coinvolto, al confine tra Faenza e Forlì, il Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia e il Regionale Tper "Rock" 1742 Pesaro-Bologna, causando lievi ferite a sei persone (con prognosi fino a 30 giorni) e contusioni ad altri passeggeri. Mentre avanzano le indagini degli inquirenti, volte a determinare sia il motivo della presenza dei due mezzi a poca distanza sulla stessa linea, sia le cause effettive dello scontro, emergono i contorni di un possibile errore umano.

Proprio per accertare questi aspetti, la Procura ha già disposto due perizie, mirate a ricostruire i contatti telefonici e via chat del personale ferroviario e a dare una forma più concreta alle cause dell'impatto fra i due treni. Nel frattempo rimane sempre un indagato per il reato di disastro ferroviario colposo, il macchinista 44enne della provincia di Venezia, avvisato delle indagini come atto dovuto.

Fra le tante ipotesi da vagliare ci sarebbe proprio quella di un fatale errore nelle procedure di sicurezza. Come riportato da Today.it, una fonte interna di Ferrovie dello Stato ha rivelato che alla guida del Frecciarossa ci sarebbe stato un macchinista che si trovava al telefono con il suo tutor per risolvere un problema a un carrello del treno. L'addetto sarebbe dunque sceso per andare a controllare il guasto, ma senza chiamare il capotreno in cabina come da protocollo, e lasciando il treno in uno stato di "in folle". Così, anche a causa della leggera pendenza del tratto ferroviario, il Frecciarossa si sarebbe mosso per inerzia finendo per impattare contro il regionale fermo dietro.

Quello che si esclude è che il macchinista abbia ricevuto pressioni dall'azienda "per compiere attività non conformi ai regolamenti o per velocizzare le operazioni, in quanto a bordo del treno viaggiava l'amministratore delegato di RFI Gianpiero Strisciuglio". Al netto della dinamica, commenta la fonte, "se non ci fosse stato il treno regionale chissà dove avremmo recuperato il Frecciarossa". Al momento è una delle ipotesi su cui gli investigatori stanno lavorando. E per raccogliere tutti gli elementi necessari, la Procura immediatamente dopo l'incidente aveva disposto il sequestro dei due treni, oltre che dei dispositivi elettronici e informatici in dotazione al personale coinvolto.

Proprio in questi giorni sono poi state disposte due diverse perizie. Una di tipo informatico, che sarà condotta dall'esperto nominato dalla Procura, Michele Ferrazzano, per chiarire le eventuali comunicazioni tra macchinisti e personale ferroviario prima, durante e dopo lo scontro ferroviario, avvenuto nei pressi di via Corleto, in territorio faentino. L'altra perizia vedrà invece coinvolto un esperto di incidenti ferroviari insieme al nucleo della Polfer di Roma che dovranno ricostruire l'esatta dinamica della collisione tra Frecciarossa e treno regionale.