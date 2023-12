Scontro tra treni, un tamponamento a bassa velocità: indagini per chiarire cosa non ha funzionato

Cosa ha innescato nella prima serata di domenica lo scontro tra il Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia e il Regionale Tper "Rock" 1742 Pesaro-Bologna? Lo stabilirà un'inchiesta della magistratura di Ravenna sulla base dei rilievi effettuati dalla Polizia Ferroviaria e dalla Polizia di Stato. L'impatto a bassa velocità, avvenuto nei pressi del cavalcaferrovia di via Corleto, al confine tra Forlì e Faenza, ha limitato il numero dei feriti. Dei 400 viaggiatori a bordo del Frecciarossa solo sei hanno necessitato di cure ospedaliere, mentre i macchinisti dei convogli hanno riportato lievi contusioni.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 20, intorno alle 19.40. Quel che è ormai certo è che uno dei due treni era fermo e l'altro si sarebbe mosso a bassa velocità (ancora non è chiaro quale dei due). Entrambi erano diretti verso nord, quindi si è trattato di un tamponamento. Lunedì mattina, sotto una fitta nebbia, sono proseguiti i rilievi di legge. Poi si è provveduto allo spostamento dei due treni. Nell'incidente la linea non ha riportato danni, ma sono proseguiti per tutta la mattinata i controlli per riattivare nella massima sicurezza la tratta.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Emilia Romagna hanno espresso "vicinanza alle lavoratrici e lavoratori di Trenitalia, Trenitalia Tper, Appalti ferroviari, RFI e utenti coinvolti nell'incidente. Un sentito ringraziamento alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e personale medico per il pronto intervento di soccorso e al personale ferroviario impegnato nel ripristino dell'infrastruttura e della circolazione". "Sollecitiamo Trenitalia, Trenitalia Tper e RFI - scrivono in una nota i sindacati - a individuare e definire immediatamente nel dettaglio le cause e le dinamiche di tale incidente. Come Segreterie Regionali poniamo ancora una volta il tema della sicurezza sulla rete ferroviaria italiana come centrale e prioritario a livello nazionale, a tutela di lavoratrici, lavoratori, utenti e della collettività".