Scontro tra due treni sulla linea Adriatica, sei feriti trasportati in ospedale. Circolazione sospesa

Incidente ferroviario domenica sera lungo la linea ferroviaria Adriatica. Per cause in fase d'accertamento si è verificato uno scontro tra due treni tra Cosina e Forlì, all'altezza del chilometro 56+006 (siamo nei pressi del cavalcavia di via Corleto). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, della Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco di Faenza, Ravenna e Forlì. La circolazione ferroviaria è stata sospesa alle 19.40. L'urto, a bassa velocità, ha interessato un Frecciarossa e un treno regionale di Trenitalia Tper.

Il personale del 115, assieme ai sanitari di "Romagna Soccorso" che hanno operato anche con due ambulanze medicalizzate, ha provveduto a soccorrere alcuni passeggeri contusi, una quindicina secondo le prime stime. A bordo del Frecciarossa, che viaggiava tra Lecce e Venezia, vi erano circa 400 passeggeri, mentre sul Regionale Pesaro-Bologna una sessantina. Sei persone sono state trasportate in ospedale, nessuna in gravi condizioni, tre al "Morgagni Pierantoni" di Forlì e due al civile di Faenza. Un ferito, che ha riportato un trauma cranico, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità. Tutti si trovavano nel primo vagone del Frecciarossa. Altri contusi sono stati assistiti sul posto senza la necessità di ulteriori accertamenti al pronto soccorso. Illesi i due macchinisti.

Dario Cirrincione, responsabile della comunicazione di Trenitalia, intervenendo ai microfoni di Rai News 24, ha tenuto a precisare che "le cabine di guida dei due treni hanno riportato danni lievi, il che dimostra che l'urto è avvenuto ad una velocità molto bassa, quasi di manovra". Ancora non chiare le cause dello scontro: "La dinamica è ancora in corso d'accertamento, in quella linea un Frecciarossa viaggia sugli stessi binari dei treni Regionali, perchè non c'è un binario dedicato all'alta velocità. Non c'è stato un deragliamento o uscita dei convogli dai binari". Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, il Frecciarossa si sarebbe dovuto fermare ad un semaforo rosso.

Quanto ai viaggiatori che non hanno riportato conseguenze fisiche, Trenitalia ha iniziato intorno alle 22 il trasbordo dei passeggeri che si trovavano a bordo dei due treni, che sono stati affiancati da un treno. "In questo modo è possibile prenderci cura dei viaggiatori a bordo e riproteggerli". Gli effetti sulla circolazione, ha illustrato Cirrincione, "sono stati limitati perchè il traffico era residuale". Il Frecciarossa 8828 Lecce- Venezia Santa Lucia è fermo dalle 19:38 nei pressi di Forlì, il 8823 Milano Centrale - Pescara dalle 20:10 a Faenza, il 9810 Pescara - Milano Centrale dalle 20:14 a Rimini, mentre l'Intercity 614 Lecce - Milano Centrale (23:40) è fermo dalle 20:07 a Cesena.