Scoperto un cantiere edile abusivo: stava prendendo forma una casa colonica

I Carabinieri Forestali hanno sequestrato un cantiere edile dove erano in corso lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato colonico senza alcuna autorizzazione. Nel corso di un’ordinaria attività di controllo del territorio agro-silvo-pastorale, i Carabinieri Forestali hanno notato nel territorio di Santa Sofia un cantiere edilizio privo di recinzione e dei cartelli con riferimenti ai titoli autorizzativi previsti dal Dpr numero 380/01 “Testo unico edilizia”.

I militari hanno avviato quindi agli accertamenti del caso constatando che erano in corso importanti lavori edilizi ovvero la pressoché totale ricostruzione di un fabbricato abitativo avente lunghezza di circa 22 metri, larghezza di circa 5,20 e sviluppato su due piani. Ai lavori edilizi si accompagnavano inoltre sbancamenti e movimenti terra interessanti anche porzioni di bosco. I lavori, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano stati eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire, della preventiva autorizzazione paesaggistica e idrogeologica e anche senza rispettare la normativa antisismica. L’area interessata, stando agli esiti investigativi, è risultata sottoposta a vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico e vincolo sismico.

Per tali ragioni i militari hanno proceduto all’immediato sequestro preventivo dell’area. Contestualmente, è stata inviata alla competente autorità giudiziaria una specifica comunicazione di reato a carico del proprietario e della ditta esecutrice per violazione al Dpr numero 380/01 in riferimento al decreto legislativo 42/2004 "per aver eseguito lavori edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di titolo edilizio abilitativo e di autorizzazione ai fini paesaggistici".

Il sequestro preventivo è stato successivamente convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Forlì. Le attività di Polizia Giudiziaria, condotte dai Carabinieri Forestali della competente stazione di Santa Sofia, si inseriscono nell’ambito di più vaste iniziative svolte dai Carabinieri Forestali nella Provincia di Forlì-Cesena finalizzate alla tutela del territorio e del paesaggio con riguardo particolare alle aree rurali e montane più marginali ma ad elevata valenza ambientale.

