Scoppia ancora la rabbia dei dipendenti dell'Unione dei Comuni: "Neanche presi in considerazione"

L'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese è destinata alla cancellazione o comunque ad una notevole trasformazione con la già avviata intenzione del comune maggiore, quello di Forlì, di uscire da tale ente. Ma nel frattempo questo impega personale che richiede l'attenzione del suo datore di lavoro. E' quanto spiegano con un comunicato i responsabili della funzione pubblica dei sindacati Fp-Cgil Daniela Avantaggiato, Cisl-Fp Martina Castagnoli e Uil-Fpl Massimo Monti, assieme alle Rsu dell'Unione. Il tema è il nuovo cambio al vertice dell'ufficio personale.

Attacca una nota: "Sembra che il sole di mezza estate sia particolarmente nocivo per l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. Anche quest'anno, come negli anni passati, ci troviamo con un problema all’approssimarsi delle ferie estive: ci risulta che daccapo siano stati decapitati i vertici del servizio personale dell'Unione. Abbiamo saputo che chi era stato incaricato della posizione organizzativa per l'ufficio del personale e per l'ufficio la Ragioneria dell'Unione (posizione tecnica che avrebbe dato la possibilità all'Unione finalmente di realizzare l'accordo integrativo che da anni stiamo chiedendo e di procedere con le assunzioni del personale) ha rassegnato le dimissioni a far data dal primo di agosto, per cui ci ritroviamo d'estate come negli anni precedenti ad avere azzerato i vertici tecnici dell'Unione in materia di personale. Noi siamo stufi".

Il tema è oggetto di incontri in Prefettura, ma senza alcun esito positivo, già da anni. "Tutti gli anni andiamo in prefettura a lamentarci della carenza di personale, ci promettono risposte e poi… Più che altro ci disgusta il trattamento fatto al personale dell'Unione, che non viene preso in considerazione: non si sono fatti i bandi di concorso, non è stato fatto nessuno sforzo per stipulare il contratto integrativo, nessuno ha preso in carico la realizzazione di una struttura solida per le attività del personale, si naviga a vista fidandosi della disponibilità dei pochi addetti. Quale considerazione ha questa Unione del proprio personale? L’Unione non esiste se non per le persone che vi lavorano". Ci siamo stancati di dover recriminare nei confronti dei vertici dell'Unione per la mancanza di considerazione che ha questo Ente nei confronti del proprio personale. Appena possibile, vista la pausa estiva, attiveremo le procedure con la prefettura e, visto il perdurare delle inadempienze contrattuali, azioni legali per il recupero di quanto dovuto ai lavoratori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai dipendenti dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, già provati dalla spada di Damocle dell’uscita di Forlì e di una conseguente trasformazione dell’ente”, afferma il segretario territoriale del PD forlivese, Daniele Valbonesi in merito alla situazione in cui si trova il personale dell’Unione. “I lavoratori devono essere la prima preoccupazione per i vertici dell’ente e il Partito Democratico si impegna a sostenere le loro istanze”, conclude.