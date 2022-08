Scoppia l'incendio in un garage, entrano in azione i Vigili del fuoco per domare le fiamme

Vigili del fuoco in azione domenica pomeiggio per le fiamme scoppiate in un garage. L'ntervento nel primo pomeriggio è stato fatto dai Vigili del Fuoco di Forlì. E' stato necessario spegnere l’incendio in un garage in via Del Bosco. Le squadre sul posto hanno rapidamente spento le fiamme che avevano coinvolto materiale vario e messo in sicurezza l’area. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri che hanno bloccato la strada per permettere le operazioni di soccorso