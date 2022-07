Scoppia un incendio in un capannone agricolo, domano le fiamme 5 squadre dei Vigili del fuoco

Nella serata di venerdì pompieri in azione per un incendio in un capannone agricolo a Forli. Alle ore 22.25 di Venerdì 22 Luglio, 4 squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forli e la squadra del Distaccamento di Rocca San Casciano, sono intervenute in via dei Castel Leone nel comune di Forli per l'incendio di un capannone agricolo. Le squadre hanno operato per contenere e spegnere l'incendio che ha coinvolto anche diverse bombole e mezzi agricoli. Non si segnalano feriti.