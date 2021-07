Scorpacciata di libri per il reparto di Pediatria del "Morgagni-Pierantoni"

Le favole e il gioco sono per eccellenza le attività che i bambini spontaneamente utilizzano per conoscere e imparare, condividere e sviluppare abilità sociali, ovvero per crescere

In Pediatria a Forlì con l'occasione della Giornata Mondiale del gioco rimandata ad un tempo migliore finalmente affacciatosi, a conclusione della mostra “Nel mare della fantasia” che chiude il progetto biennale di “Quadreria in Pediatria” 2020/21, si è svolta mercoledì una donazione di testi di letteratura per l’infanzia. Le favole e il gioco sono per eccellenza le attività che i bambini spontaneamente utilizzano per conoscere e imparare, condividere e sviluppare abilità sociali, ovvero per crescere.

I preziosi libri di favole, di storie, di fumetti, a partire dalle instancabili produzioni di autrici come Renata Franca Flamigni e Silvia Cikron Corbellini, sono donati al Reparto grazie all’impegno dell’Associazione Fantariciclando Aps che anima il progetto Quadreria in Pediatria in collaborazione con il Soroptimist International Club di Forlì. La donazione è avvenuta nella sala accettazione del reparto di Pediatria, con la consegna di circa 60 testi al primario Enrico Valletta da parte di Flavio Milandri, presidente Fantariciclando, e Anabela Ferreira, presidente Soroptimist International Club di Forlì.

In rappresentanza i due presidenti hanno condiviso il dono col Primario. Questo l’incipit del pensiero collettivo espresso: "Con questo piccolo gesto continuiamo a non risparmiarci per un interessante progetto di lungo periodo dedicato ad un luogo difficile ma pieno di speranza. Per noi è stato appagante lo sguardo dei bambini e genitori che incrociamo, il Suo sostegno e quello di tutto il Reparto, quello dei molti amici e sostenitori che ispirano le nostre azioni".

La Quadreria è stata realizzata nell’area accettazione del Reparto. Il percorso espositivo è parte del progetto Metamuseo girovago, con il contributo della Regione Emilia- Romagna - Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011/2013, e presentato da Fantariciclando Aps insieme a Action Line, LUnGi - Libera Università del Gioco, Centro Italiano Storytelling, Esserelite, Viviforlì, Soroptimist International Club di Forlì, Les animaux improbables e Art Health Therapy School.