Gli scout ripuliscono gli argini del Ronco e Montone. Trovati anche rifiuti degli anni '80

Decine di sacchi riempiti di rifiuti. Alcuni persino risalenti agli anni '80. Circa 50 scout dei gruppi Forlì 10 - Santa Rita e Forlì 14- Ravaldino sono stati impegnati in interventi di pulizia nei pressi degli argini dei fiumi Ronco e Montone. L'iniziativa è stata promossa dal Mause-Multicentro per la sostenibilità e l'educazione ambientale nelle aree urbane del Comune di Forlì. Alea Ambiente ha fornito a tutti i partecipanti guanti riutilizzabili e sacchi per la raccolta differenziata.

Ad essere restituite, sono state decine di sacchi di frammenti plastici e altri materiali portati dai corsi d’acqua, alcuni dei quali risalenti anche agli anni ‘80 e ‘90, o abbandonati a terra a pochi passi dalle aree fluviali. "Il contrasto alla diffusione delle plastiche e alle microplastiche in natura sono molto sentiti dalle nuove generazioni - afferma l’assessore alle politiche ambientali Giuseppe Petetta che ha salutato e ringraziato le ragazze e i ragazzi impegnati domenica nella zona limitrofa al Parco Urbano - acquisire consapevolezza sui gravi problemi connessi alla dispersione di materiali plastici è fondamentale per il futuro di tutti noi e per prevenire l’abbandono in natura di imballaggi o altri materiali usa e getta in natura".

La strategia europea per la plastica, sviluppata nell’ambito del “Piano d’Azione dell’Unione europea per l’economia circolare”, intende fare dell’Unione Europea la capofila della lotta allo spreco delle plastiche, accompagnando i diversi Paesi membri a trovare soluzioni concrete ai problemi della crescente produzione di tali rifiuti e della loro dispersione nell’ambiente. Ed è proprio in questo contesto, rafforzato anche dagli obiettivi della strategia regionale per la riduzione dell’incidenza delle plastiche sull’ambiente denominata "Plastic-freERr, che i giovani scoutisti sono stati impegnati nelle pulizie delle aree verdi.

Ma non è finita. In attesa dell’evento del 5 giugno, che vedrà il Multicentro Mause e molti dei Centri di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna, impegnarsi in momenti di sensibilizzazione sul tema del Plastic free e della riduzione dell’utilizzo di plastica monouso, è prevista una nuova sessione di pulizia per il weekend del 14-15 maggio, sempre sulle sponde del fiume Montone.