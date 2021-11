Screening della glicemia: i Lions Club forlivesi in campo per la Giornata Mondiale del Diabete

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Lions Club Forlì Giovanni De’ Medici, ha organizzato uno Screening della glicemia rivolto alla popolazione. L’iniziativa, alla quale partecipano anche gli altri Club Lions di Forlì (L.C. Forlì Host, L.C. Forlì Valle del Bidente, L.C. Forlì Terre di Romagna ed il Club Forlì Leo), è prevista per sabato dalle 9 alle 15 in una postazione appositamente allestita in collaborazione con l’Associazione Diabete Romagna all’interno del Centro Commerciale Punta di Ferro. Stante l’importanza fondamentale della prevenzione, l’esame verrà eseguito gratuitamente nei confronti di tutti coloro che vorranno rispondere all’offerta.