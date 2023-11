Screening della glicemia per promuovere la prevenzione del diabete: l'iniziativa del Lions Club

In occasione della Giornata mondiale del diabete 2023 che si celebrerà il prossimo 14 novembre e nell’ ambito delle campagne di sensibilizzazione rivolte ai temi della salute, il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici, in collaborazione con l’Associazione “Diabete Romagna” Onlus si è fatto promotore - come in passato - di una iniziativa interamente dedicata all’esecuzione di uno screening della glicemia per sollecitare l’attenzione delle persone verso l’importanza della conoscenza del rischio individuale di sviluppare il diabete.

L’iniziativa, alla quale hanno aderito anche tutti gli altri Club Lions di Forlì (L.C. Forlì Host, L.C. Forlì Valle del Bidente, L.C. Forlì Terre di Romagna ed il Club Forlì LEO), si è svolta con successo sabato 11 novembre, dalle ore 9.00 alle 18.00, all’interno del Centro Commerciale Punta di Ferro; nell’atrio dell’Iper è stata appositamente allestita una postazione presso la quale medici ed altri operatori sanitari hanno proceduto alla misurazione della glicemia nei confronti dei cittadini che hanno accettato di sottoporsi al test, a somministrare il questionario finalizzato alla conoscenza dei fattori e del livello di rischio di sviluppare questa patologia ed a fornire tutte le informazioni del caso.

Stante il ruolo fondamentale che la prevenzione individuale svolge anche nei confronti del diabete, l’esame è stato eseguito gratuitamente nei confronti di tutti coloro che hanno voluto rispondere all’offerta, così come gratuitamente è stato distribuito materiale informativo su questa patologia ancora oggi purtroppo molto diffusa.