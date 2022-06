Scuole, scrutini conclusi: tutti i numeri del professionale "Ruffilli" dell'Iti "Marconi"

Saranno 105 gli studenti dell'istituto professionale "Ruffilli" che da mercoledì saranno alle prese con l'esame di stato. Tra questi ci sono anche 15 maturandi del corso serale. La dirigente Lorella Zauli ha espresso un messaggio di incoraggiamento ai futuri 'maturi': "Questo esame, che per certi aspetti rappresenta un rito di passaggio all’età adulta, vi dia soddisfazioni, vi ripaghi dell’impegno e delle fatiche e vi accompagni a un futuro sereno e gratificante". Per quanto concerne le classi dalla prima alla quarta, invece, sono 333 gli studenti ammessi, 95 quelli con la sospensione del giudizio in una o più materie, mentre sono 64 coloro che dovranno ripetere l'anno. Zauli guarda anche al prossimo anno scolastico: "Per il Ruffilli c'è stato un buon incremento di iscritti".

Anche l'Istituto Tecnico Industriale "Marconi" ha comunicato l'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2021-2022. Complessivamente hanno frequentato l'istituto in 1.048, con 771 ammessi all'anno successivo con la piena sufficienza. Sono 109 coloro che dovranno cimentarsi a settembre nel recupero del debito in una o più materie, mentre sono 168 i bocciati.