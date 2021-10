Scultrice, artista ed ex consigliera comunale: Santa Sofia piange Giovanna Bellini

Santa Sofia piange la scomparsa di Giovanna Bellini, scultrice, artista e consigliera comunale dal 1995 al 1999. Aveva 81 anni, da alcuni anni era ospite della casa di riposo "San Vincenzo De Paoli" e le sue condizioni di salute erano via via peggiorate. Si è formata come ceramista nella celebre scuola faentina, sotto la guida di Carlo Zauli. Si è poi trasferita a Milano dove ha lavorato per oltre trent'anni,come insegnante, presso lo storico istituto per la ceramica ”Giovanni Cova” e come scultrice,. E' stata ed è protagonista di numerose mostre, di prestigiose collaborazioni (come quella con Gio Ponti per la chiesa di San Francesco a Milano), e autrice di opere pubbliche di arte sacra e civile poste a Milano e in numerose altre città.

Particolarmente nota ai milanesi è la statua bronzea del San Giovanni di Dio con i simboli della carità, posta all'ingresso dell'Ospedale San Giuseppe di Via San Vittore. Nel 1982 è stata isignita dell'Ambrogino d'oro nel 1982. "Sempre disponibile e generosa ha donato tante opere significative al suo paese che si possono trovare in svariati luoghi e che sono dedicate a eventi, commemorazioni, premi, anniversari", afferma il sindaco Daniele Valbonesi.

"Ho conosciuto Giovanna da bambino, a metà degli anni '80 perché frequentava la mia famiglia - ricorda -. Mi sembrò subito una persona originale, fuori dagli schemi, il tutto accentuato dal fatto che viveva a Milano che per me era qualcosa di grande e lontano. Con il tempo ho conosciuto la sua generosità, la sua irrequietezza, il suo entusiasmo. Mancherà a tutta la sua comunità, ma rimarranno le sue tante opere che ci ha lasciato".