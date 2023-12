L'esperienza al Parco delle Foreste Casentinesi: torna la scuola per pastori e allevatori

Si aprono le iscrizioni al ciclo 2024 della Scuola per pastori e allevatori promossa dal progetto Life ShepForBio. Anche quest’anno saranno 8 i posti disponibili e gli studenti saranno impegnati in lezioni teoriche e pratiche e in un periodo di stage presso le aziende dei Comuni del Parco. Rispetto allo scorso anno il programma è stato ampliato ed è ancora più ricco e interessante, con nuovi moduli e nuove uscite in campo.

ShepForBio è un progetto cofinanziato nell’ambito del programma Life dell’Unione Europea ed ha come obiettivo quello di conservare alcuni habitat di prateria della Rete Natura 2000 attraverso il coinvolgimento di pastori e allevatori e la valorizzazione del loro lavoro, inteso come strumento che garantisca la conservazione di questi ambienti e della ricca biodiversità che li caratterizza. E' prevista la creazione di una scuola di formazione per nuovi pastori ed allevatori, il cui principale obiettivo è quello di contribuire a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore, in particolare nelle zone montane.

Basandosi sul modello delle esperienze europee, SheperdSchool prevede un percorso di formazione in grado di fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici di base utili all’avvio di una nuova attività, tenendo particolarmente conto dei temi attuali che gli ambienti montani si trovano a contrastare: gestione del conflitto con i predatori, mitigazione degli impatti climatici, valorizzazione dei servizi ecosistemici legati alla tutela della biodiversità e delle risorse.

Nell'ambito del progetto saranno realizzati quattro cicli di formazione, a cavallo tra gli anni 2023 - 2027. La scuola sarà organizzata in modo da garantire una duplice offerta formativa: una parte teorica, con lezioni in classe svolte da personale tecnico qualificato per ciascun modulo formativo (12 moduli totali della durata di 8 ore circa ciascuno), accompagnati da visite presso aziende e realtà produttive del settore, e una seconda parte di stage pratico, di 30 giorni totali (non continuativi), in cui i partecipanti affiancheranno pastori e allevatori presso aziende del territorio del Parco nazionale.

Le lezioni teoriche si terranno nei fine settimana da aprile a giugno, per dare la possibilità di partecipare anche a chi attualmente ha un altro impiego. I corsi saranno tenuti da docenti, ricercatori ed esperti appartenenti ai partner di progetto (Dagri - Università degli Studi di Firenze, Dream Italia, parco nazionale delle Foreste casentinesi e Regione Toscana) oltre che alle associazioni Difesattiva, Rete Appia e Slow Food, collaboratrici del progetto.

L’iscrizione alla scuola, che si chiuderà il 31 gennaio 2024, è gratuita e i partecipanti saranno selezionati in base alle esperienze pregresse, attitudine e motivazione. Agli aspiranti pastori il progetto offre alloggio gratuito, presso strutture del Parco o convenzionate, per tutta la durata del corso teorico. Nella parte di stage i discenti alloggeranno presso le aziende agricole coinvolte nel progetto o in strutture analoghe poste in vicinanza: anche in questo caso, il costo dell’alloggio è comunque coperto dall'organizzazione. Gli allievi vedranno riconosciuto il proprio percorso formativo nell’ambito del sistema della formazione e dell’orientamento della Regione Toscana, coinvolta attivamente nell’organizzazione della scuola. Il riconoscimento del percorso è subordinato al superamento di un test finale. "Le attività dell'uomo, in un progetto di sviluppo sostenibile, contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità - commenta Luca Santini, presidente del Parco -. Il Parco è fermamente convinto che l'apporto responsabile dell'uomo, rinforzi l'interdipendenza virtuosa tra produzione di beni e servizi e conservazione degli ecosistemi".