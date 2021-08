Scuola 2.0: si potenzia la rete internet nelle primarie Bersani, Rodari e Peroni

Il Comune investe più di 14mila euro per lo sviluppo della connettività in fibra ottica

Per far fronte alle crescenti esigenze di connettività dettate dalla pandemia per lo svolgimento della didattica a distanza e delle teleriunioni, l’assessorato alle politiche educative del Comune di Forlì ha deciso di cofinanziare la messa in posa della fibra ottica nelle scuole primarie Bersani, Rodari e Peroni. "Mancano poche settimane all'avvio del nuovo anno scolastico e la priorità, per questa amministrazione, resta la qualità delle attività didattiche e di segreteria nei nostri plessi", esordisce l'assessore Paola Casara.

"Fin dai primi mesi di diffusione della didattica a distanza ci siamo adoperati per intensificare i lavori di completamento del piano comunale di collegamento di tutte le sedi delle scuole Primarie e Secondarie del territorio, ottenendo ottimi risultati e una copertura del servizio di connettività più che soddisfacente - aggiorna -. Grazie a un investimento complessivo di 28.660 euro, di cui il 50% coperto da Lepida, la società in house della Regione Emilia-Romagna che opera per garantire l’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e di tutte le comunità regionali, e il restante 50%, pari a 14.330 euro, a carico del Comune, andremo a progettare ed eseguire i lavori di connessione e messa in posa della fibra ottica in quelle scuole, di nostra competenza, che ancora lamentano una scarsa connettività".

"Questa soluzione - illustra Casara - ha il doppio vantaggio di accelerare i tempi di collegamento e di garantire prestazioni superiori, sia in termini di velocità di navigazione che di assistenza tecnica all'interno dei nostri plessi. In un periodo in cui, a causa della pandemia, l'acuirsi del divario digitale rischia di compromettere il futuro dei più giovani e la qualità dell'offerta educativa, la capacità di rispondere alle esigenze di connettività delle nostre scuole diventa garanzia di crescita e sostenibilità del percorso formativo. Di fronte a questa sfida è nostro dovere come amministratori intervenire con strumenti rapidi e concreti per garantire il pieno diritto allo studio dei nostri ragazzi".