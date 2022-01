Scuola, 223 classi in quarantena nel Forlivese. Prima dose di vaccino per il 18% dei bambini

Tra positivi al covid, quarantene e dad la situazione nelle scuole è tutt'altro che rosea. E per quel che riguarda l'incidenza per classi d'età, nella settimana dal 17 al 23 gennaio si evidenziato un costante aumento solo nella fascia 0-11. I numeri forniti dall'aggiornamento settimanale dell'Ausl Romagna sul mondo scolastico sono tutt'altro che incoraggianti: ci sono 223 classi in quarantena nel Forlivese, la maggior parte delle quali (59) di scuole superiori; 55 le quarantene di classi alle primarie, 47 nelle scuole dell’infanzia (fascia 3-6 anni), 40 alle medie e 22 nella fascia 0-3 anni. Il territorio più colpito è il Riminese, con 493 classi in quarantena, segue il Ravennate con 222 e il Cesenate con 93.

Su 1.626 tamponi eseguiti sono 594 gli studenti delle elementari contagiati (cioè dai 6 ai 10 anni), mentre 480 i ragazzi delle superiori (784 tamponi), mentre i giovani delle medie positivi sono 296 su 511 tamponi. Tra i più piccoli si segnalano 244 positivi nella fascia 3-5 anni (490 tamponi) e 130 nella fascia 0-3 anni (347 tamponi). Nel Forlivese i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che hanno ricevuto almeno una dose di siero anti-covid sono l’83%, il dato più alto in Romagna, mentre è vaccinato il 18% dei bambini nella fascia 5-11, la percentuale più alta insieme al Ravennate. Ha completato il ciclo vaccinale l'80%% dei giovani 12-19 anni, miglior risultato al pari del Ravennate, e mentre è del 5% la percentuale dei bimbi con doppia dose. E in provincia ci sono anche 4.598 le terze dosi somministrate ai giovani tra i 13 e i 19 anni.